Seit 1959 gab es im Winter nicht mehr so wenig Niederschläge: Frankreich leidet unter einem trockenen Winter – der sich bis in den Sommer auswirken könnte.

Das Flussbett der Huveaune in der Nähe von Saint-Zacharie ist ausgetrocknet. Bild: AFP

Auf die 16 Fontänen, die ihre Altstadt zieren, waren die 6000 Einwohner des französischen Orts Saint-Zacharie immer stolz. Doch das Wasser in den Becken ist versiegt. Die Hoffnung, dass mit dem Winter der Regen zurückkäme, hat sich nicht erfüllt. Der Fluss, der den Ort im Departement Var im Süden des Landes durchquert, ist ausgetrocknet. Der Niederschlagsmangel hat überall in Frankreich alarmierende Formen angenommen.

Der staatliche Wetterdienst Météo France hat am Mittwoch einen Negativrekord bekannt gegeben: Seit 32 Tagen habe es keine nennenswerten Niederschläge im Land mehr gegeben. Etliche Wintersport­orte in niederen Lagen haben aufgrund von Schneemangel Pisten schließen oder den Betrieb einstellen müssen.

Umweltminister Christophe Béchu sprach am Mittwoch vom „trockensten Winter seit 1959“. Er kündigte an, dass von Anfang März an Einschränkungen beim Wasserverbrauch greifen sollten. „Wir müssen verhindern, dass wir im Sommer wieder eine katastrophale Situation erleben“, sagte er.

Geplant ist unter anderem ein Verbot, private Schwimmbäder aufzufüllen. In 87 Kommunen im Süden soll die Bewässerung von Gärten untersagt werden. Die Grundwasserbestände seien nicht wie sonst im Winter aufgefüllt worden. Es brauche mindestens zweieinhalb Monate kräftige Niederschläge, um den Rückstand aufzuholen.