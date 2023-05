Er war ihr gemeinsamer Lieblingskünstler – jetzt erinnert jeder Song von Post Malone unsere Autorin an den Mann, der ihr das Herz gebrochen hat. Warum löst Musik so viele Emotionen in uns aus?

So wie die Funken hinter Post Malone in die Luft schießen, so schießen die Erinnerungen durch mein Gehirn. Während mein Lieblingsrapper zu seinem Hit „Better now“ über die Bühne hüpft, spielt sich in meinem Kopf der Film ab, der im letzten Dreivierteljahr jedes einzelne Mal lief, wenn ich die ersten Töne dieses Liedes hörte.

In der Luft liegt der Duft der verschossenen Feuerwerkskörper. Rings um mich etwa 20.000 Post Malone-Fans und meine Freundin, singend und feiernd. Ich bin in der Kölner Lanxess-Arena, aber meine Gedanken sind in einer kleinen Bar in der Münchner Maxvorstadt. Auch da spielt jenes Intro an. Der Mann, der mir wenige Tage später das Herz brechen wird, erkennt sein Lieblingslied sofort. Ich muss daran denken, wie er seinen Gin Tonic in die Luft streckt, wie er seinen rechten Arm um meinen Hals legt und in mein Ohr singt: „Woulda gave you any­thing / Woulda gave you every­thing.“ Wie er mich an sich drückt und meine nackten Schultern küsst. Wie sein Freund ein Foto von uns schießt, unser erstes gemeinsames – und unser letztes.