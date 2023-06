Trennung von Spotify : Für Meghan und Harry wird es eng

Die Bekanntgabe der Trennung las sich noch vergleichsweise friedlich. „Wir haben gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, ließ das Herzogspaar von Sussex vor einigen Tagen zusammen mit Spotify wissen. Der Streamingdienst bestätigte, den Podcast „Archetypes“ der Herzogin – in den Vereinigten Staaten besser bekannt als Me­ghan – nach den ersten zwölf Folgen nicht zu verlängern. Dass es hinter den Kulissen des 20-Millionen-Dollar-Deals schon länger nicht ganz rund lief, lässt jetzt ein Verriss des Podcasters Bill Simmons ahnen. Simmons, bei Spotify auch verantwortlich für die Entwicklung neuer Formate, beschimpfte die frühere Seriendarstellerin Meghan Markle und ihren Ehemann, Prinz Harry, „verdammte Gauner“ („fucking grifters“) und deutete an, sie durch Peinlichkeiten über mindestens eine frühere Begegnung bloßstellen zu können.

Auch andere Beobachter werten das plötzliche Aus des Vertrags mit Spotify, der das Paar angeblich mehr als die Hälfte des vereinbarten Millionenhonorars kostet, als Anfang vom Ende. Nach Vorbild des früheren First Couple Barack und ­Michelle Obama hatten Harry und Me­ghan in den Jahren 2020 und 2021 gleich mehrere Verträge mit Medienunternehmen geschlossen. Mit dem Verlag Penguin Random House vereinbarten sie eine Reihe von Büchern für angeblich ­etwa 40 Millionen Dollar Honorar. Prinz Harrys Autobiographie „Reserve“, die ­Anfang des Jahres auf den Markt kam, verkaufte sich am Tag der Veröffentlichung fast 1,4 Millionen Mal. Zu den Kooperationspartnern des Paars gehört auch der Streamingdienst Netflix. Für das damals vereinbarte Honorar in Höhe von wohl 100 Millionen Dollar produzierte es die sechsteilige Serie „Harry & Meghan“, einen Verriss des britischen Königshauses, die Netflix im vergangenen Jahr zeigte.

Eine weitere Produktion der 41 Jahre ­al­ten Kalifornierin und ihres drei Jahre jüngeren Manns, eine Serie über die von ihm gegründeten Invictus Games, den Sportwettkampf für im Dienst verwundete Soldaten, steht für die kommenden Monate auf dem Programm. Die Animationsreihe unter dem Arbeitstitel „Pearl“, die autobiographisch angehauchte Lebens­ge­schichte einer Zwölfjährigen, ver­schwand dagegen schon vor Monaten in der Schublade. Der Vertrag mit Netflix, so Vertraute in Branchenblättern, droht ebenso auszulaufen wie der mit ­Spotify. „Die Zitrone ist ausgequetscht“, sagte ein Beobachter der Zeitung „The Sun“.

Für Meghan und Harry droht es eng zu werden. Nach dem Abschied von den Pflichten des Königshauses und dem Umzug nach Kalifornien („Megxit“) hatte das Herzogspaar vor dreieinhalb Jahren angekündigt, sich auch finanziell zu emanzipieren. Mit Sohn Archie, vier Jahre alt, und Tochter Lilibet, zwei Jahre alt, leben die beiden ­in einer Villa in Montecito bei Los Angeles, die sie für 14 Millionen Dollar mit ­Abschlagszahlungen von Spotify, Netflix & Co gekauft haben soll. Der Q-Score, in Hollywood der Gradmesser für die Beliebtheit – und den Marktwert – einer Berühmtheit, könnte das Erschließen neuer Märkte erschweren. Wie eine Umfrage des Meinungs­forschungsinstituts Redfield & Wilton vor einigen Wochen zeigte, stürzten die Werte des Sohns des britischen Königs und seiner Ehefrau in den Vereinigten Staaten nach der Veröffentlichung von „Reserve“ ­ab.