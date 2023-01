Britisches Königshaus : Trauzeuge nur zum Schein? Harry schreibt von „unverschämter Lüge“

Prinz William soll einem Bericht zufolge in Wahrheit nicht Trauzeuge bei der Hochzeit seines kleinen Bruders Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle 2018 gewesen sein. Das schreibt Prinz Harry nach Angaben der britischen Zeitung „Mirror“ in seinen Memoiren „Spare“ („Reserve“), die am Dienstag (10. Januar) offiziell erscheinen. „Die Königsfamilie verkündete, dass Willy Trauzeuge sei, wie sie es auch mit mir gemacht hatte, als er und Kate heirateten.“ Während des Traugottesdienstes stand William seinem Bruder Harry auch zur Seite. Doch offenbar nur zum Schein: Tatsächlich habe er sich einen „alten Freund“ als Trauzeugen ausgesucht, so Harry im Buch.

Am Abend vor seiner Hochzeit sei er mit Freunden in einem Hotel zusammen gewesen, schildert Harry den Angaben vom Sonntag zufolge weiter. Auch William sei eingeladen gewesen, habe aber abgelehnt. „Hat er geschmollt, weil er nicht mein Trauzeuge war?“, spekuliert Harry laut „Mirror“ in seinen Memoiren. William habe seine Abwesenheit dagegen mit familiären Verpflichtungen begründet.

Zuvor hatte Harry seinem Bruder einem „Mirror“-Bericht vom Freitag zufolge vorgeworfen, er habe bei Williams Hochzeit mit Kate 2011 für die öffentliche Show herhalten müssen, während die besten Freunde seines Bruders die wahren Trauzeugen gewesen seien. Er sei gezwungen worden, bei der „unverschämten Lüge“ mitzuspielen.

Harry soll seinem Bruder in dem Buch zudem vorwerfen, ihn gar im Streit zu Boden geworfen und verletzt zu haben. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Meghan. Die Rivalität mit dem großen Bruder klingt mit der Bezeichnung „Reserve“ bereits im Titel des Buchs an. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder stehen sich den publik gewordenen Äußerungen zufolge schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnet William in dem Buch demnach als „geliebten Bruder“ und „größten Gegenspieler“.

Pikante Details

Weil Prinz Harrys Memoiren am Donnerstag kurzzeitig bereits in mehreren Buchhandlungen in Spanien erhältlich waren, konnten sich britische Medien Exemplare sichern und schon vor dem offiziellen Erscheinen am Dienstag pikante Details veröffentlichen.

Seiner Familie machte Harry unterdessen ein Gesprächsangebot. „Die Tür ist immer offen“, sagt Harry in einem Teaser für ein ITV-Interview, das der britische Sender am Sonntag (22.00 Uhr MEZ) in voller Länge ausstrahlen will. Er hoffe, dass seine Familie bereit sei, sich zusammenzusetzen und über alles zu reden.

Auf die Frage, ob er an der Krönung seines Vaters im Mai teilnehmen wolle, antwortet der 38-Jährige ausweichend: „Bis dahin kann viel passieren.“ Im gleichen Interview offenbart Harry, er wünsche sich William und seinen Vater „zurück“. Der Ball liege nun aber im Spielfeld des Palastes.

In dem ITV-Interview beschreibt Harry, wie William und er sich nach dem Tod ihrer Mutter Diana 1997 bei der Begegnung mit trauernden Menschen vor dem Kensington-Palast gefühlt haben. „Da waren 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter, und da waren wir, und haben die Hände von Leuten geschüttelt und gelächelt“, sagt der Prinz. „Jeder hat gedacht und gefühlt, dass er unsere Mutter kennt, und die beiden Menschen, die ihr am nächsten waren, die sie am meisten geliebt hat, konnten in dem Moment keine Gefühle zeigen.“ Er habe ein einziges Mal geweint – bei Dianas Beerdigung.

Rassismus gegen Meghan

Wenige Stunden später soll in der Nacht zum Montag (1.00 Uhr MEZ) im US-Fernsehen ein weiteres Interview mit Harry ausgestrahlt werden. In bereits veröffentlichten Ausschnitten aus diesem Gespräch zeigt sich der Prinz weniger versöhnlich: Journalisten seien unter der Hand mit Negativ-Informationen über ihn und seine Frau Meghan (41) gefüttert worden, Bitten des Paares um Gegendarstellungen zu Presseartikeln seien von der Königsfamilie stets abgelehnt worden. Deshalb habe er beschlossen, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, sagte Harry. „Es kommt ein Punkt, an dem Schweigen zu Verrat wird.“

Im Interview spricht der Prinz auch über Rassismus, dem seine Frau ausgesetzt gewesen sei. Er sei naiv in Bezug darauf gewesen, wie Meghans Ethnizität die Berichterstattung über ihre Beziehung beeinflussen würde, sagt Harry bei CBS.

In Deutschland wird Harrys Gespräch mit dem britischen Sender ITV am Montag (9. Januar) um 17.00 Uhr bei RTL im Rahmen der Sendung „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“ gezeigt.

Am Montag soll Harry außerdem noch in der Sendung „Good Morning America“ des Senders ABC zu Wort kommen. Alle Interviews begleiten die Veröffentlichung seines autobiografischen Romans „Spare“ (deutsch: „Reserve“), der ab Dienstag (10. Januar) in Buchläden erhältlich sein soll. In Spanien war er versehentlich bereits am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden erhältlich. Britische Medien berichten seitdem über pikante Details der Memoiren.

Vorwürfe gegen William

Angesichts der Inhalte scheint eine baldige Versöhnung fraglich. Royal-Experte Michael Cole sprach am Samstag beim Sender Sky News von den „sensationellsten und zerstörerischsten royalen Enthüllungen“ seit fast 30 Jahren.