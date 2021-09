Trauerfeier für Gabby Petito : „Ich könnte als Vater nicht stolzer sein“

Aktualisiert am

Trauernde versammeln sich am Sonntag auf Long Island bei New York, um der getöteten Gabby Petito zu gedenken. Bild: AFP

Freunde und Angehörige haben nahe New York von der getöteten Gabby Petito Abschied genommen. Bei der Zeremonie richtet ihr Vater emotionale Worte an die Trauernden. Nach ihrem Verlobten wird weiter per Haftbefehl gesucht.