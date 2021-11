Trauerbegleiterin zu Covid : „Viele Angehörige empfinden Schuld und Scham“

Frau Gräf, in Deutschland sind nun mehr als 100.000 Menschen als Folge von Corona gestorben. Was erleben Sie zurzeit als Trauerbegleiterin?

Die Menschen sind wieder sehr verängstigt und verunsichert. Vor allem die, die ich schon länger begleite, die in der ersten, zweiten, dritten Welle durch Corona ihre Angehörigen verloren haben. Zum einen sind sie verunsichert, welche Angebote sie jetzt noch nutzen können. Zum anderen kommt bei manchen durch das aktuelle Ge­schehen das Erlebte wieder hoch.

Viele dieser Menschen hatten keine Ge­legenheit, sich von sterbenden Angehörigen zu verabschieden. Welche Rolle spielt das?

Das ist häufig der entscheidende Unterschied zu den Todesfällen, die es sonst gibt: dass Angehörige den Sterbeprozess nicht begleiten können. Dadurch fällt es ihnen schwer zu begreifen, was passiert ist. Wenn derjenige tatsächlich an Corona verstorben und hochinfektiös ist, ha­ben sie auch nach dem Tod oft keine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Das macht es für viele noch unwirklicher, als wenn man mit am Bett sitzen konnte. Ich habe einige Fälle betreut, in denen die Verwandten gar nicht absehen konnten, dass jemand sterben würde. Es hieß ja stets, dass Palliativpatienten und Sterbende Besuch bekommen dürfen. Aber oft ging das Sterben so schnell, dass es gar keine Möglichkeit mehr gab, die An­gehörigen überhaupt noch in die Klinik oder die Pflegeeinrichtung zu holen. Aber auch in die andere Richtung gibt es Betroffene: Eine Frau, die ich betreue, wollte zu ihrem sterbenden Mann in die Klinik. Ihr Schnelltest fiel dann aber positiv aus – ein Fehlalarm, wie sich später herausstellte. Bis das Ergebnis ihres PCR-Tests da war, war der Mann jedoch verstorben. Hinzu kommt: Manche hatten ja zuvor den Kontakt sehr reduziert. Gerade im ersten Jahr, als es noch keine Impfung gab, wurden viele Besuche und Treffen etwa mit den Großeltern abgesagt. Das ist gemeinsame Lebenszeit, die fehlt. Das höre ich immer wieder bei den Menschen, die zu mir kommen: dass sie einen Geburtstag oder anderen Anlass nicht feiern konnten und ihn jetzt auch nicht mehr nachholen können.

Was raten Sie diesen Angehörigen?

Ratschläge sind natürlich schwer, Trauer ist sehr individuell. In meiner Arbeit be­stärke ich Menschen darin, ihren Weg zu finden, und gebe ihnen Raum, über das Erlebte und das Nicht-Erlebte zu sprechen. Manchen hilft es, den Verstorbenen nachträglich einen Brief zu schreiben oder etwas für den Verstorbenen zu tun. Sie haben dann beispielsweise bei der Trauerfeier mehr von der Organisation übernommen, als es oft üblich ist. Das Thema Corona ist für viele jedoch auch schuld- und schambehaftet.

Wie meinen Sie das?

Die Angehörigen fragen sich: Hätten wir uns besser vorsehen müssen? Hätte ich mehr darum kämpfen müssen, doch in die Klinik zu kommen? Solche Dinge er­schweren den Trauerprozess. Aber auch aus dem Umfeld kommen Fragen: War Covid wirklich die Todesursache? Corona polarisiert, das Thema spaltet manchmal ganze Familien. Wie nützlich oder unnütz sind Maßnahmen? Wenn jemand an Krebs stirbt, wird selten gefragt: Wo hat er sich das geholt? Bei Corona heißt es plötzlich: Was ist bei euch falsch gelaufen, dass sich jemand angesteckt hat? Viele behalten die Todesursache deshalb für sich. Sie haben keine Kraft, Diskussionen zu führen.

Kommt es neben Schuld und Scham auch zu Wut über die Corona-Politik?

Ja, das war auch schon in den ersten Wellen der Fall. Bei allem Verständnis dafür, dass Pflegekräfte geschützt werden müssen, war oft Wut darüber da, dass man nicht zu den sterbenden Angehörigen konnte. In der vierten Welle fragen sich jetzt wiederum viele: Warum lässt man die Dinge so lange laufen? Menschen sind gestorben, die vielleicht nicht hätten sterben müssen. Gleichzeitig können Trauergruppen nicht oder nur eingeschränkt statt­finden. Vieles, was Angehörigen in die­ser Lebenskrise Kraft gegeben hätte, ist nicht möglich. Oft herrscht ja schon Un­sicherheit darüber, ob man sich bei einer Bestattung in den Arm nehmen darf. Dazu kommt die Angst, sich selbst zu infizieren, oder die Sorge um andere Angehörige.