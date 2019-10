Abzocke in Rom : 430 Euro für zwei Teller Spaghetti

Eine Flasche Wasser, zwei Teller Pasta und etwas Fisch – für genau 429, 80 Euro. Diesen Betrag mussten zwei Japanerinnen in einem Restaurant in Rom zahlen. Es ist längst nicht der erste Fall von dreister Abzocke in Italiens Touristen-Hochburgen.

Auf dem Teller der beiden Frauen aus Japan waren in dem Restaurant in Rom sicherlich mehr Spaghetti und weitere Zutaten als auf unserem Symbolbild – die 430 Euro für die beiden Portionen waren aber wohl dennoch übertrieben. Bild: Frank Röth

Orie Tanaka wurde in ihrer Liebe zum Belpaese erschüttert. Die in Italien lebende Japanerin und eine Besucherin mussten im Restaurant „Antico Caffè di Marte“ nahe der Engelsburg in Rom für zwei Teller Spaghetti und ein Mineralwasser 429,80 Euro berappen. In den Endpreis war ein obligatorisches Trinkgeld von 80 Euro einberechnet. Der Eigentümer des Restaurants behauptet, die beiden Japanerinnen hätten neben der Pasta auch frischen Fisch bestellt, der nach Gewicht berechnet werde und dessen Preis in der Speisekarte klar ausgewiesen gewesen sei. Das Restaurant war in der Vergangenheit von den Behörden wegen verschiedener Verstöße und Unregelmäßigkeiten schon mehrfach vorübergehend geschlossen worden. Dem Eigentümer droht nun eine Strafe von bis 5000 Euro.

Touristen in Italien werden immer wieder Opfer von Preiswucher. Für zwei Hamburger und drei Kaffees waren in Rom jüngst 81 Euro fällig, für drei Eis und zwei Wasser nahe dem Trevi-Brunnen 42 Euro. Für ein einzige Portion Speiseeis in der Waffel verlangte eine Eisdiele in Florenz 25 Euro, ein gewöhnliches Abendessen schlug in Venedig mit 1100 Euro zu Buche.

„Was diesen japanischen Touristen passiert ist, fügt dem Image Roms immensen Schaden zu“, klagte Claudio Pica vom italienischen Verband für Fremdenverkehr und Kleinhandel in Rom gegenüber der Zeitung „Corriere de la Sera“. Pica forderte die Touristenpolizei zum entschlossenen Vorgehen gegen Preiswucher im Fremdenverkehr auf. Die überteuerte Rechnung in dem Restaurant in Venedig hatten die Behörden mit einer Strafe von 10.000 Euro geahndet.