Campino wird 60 : Ist das noch Punkrock?

Aktualisiert am

Seit 40 Jahren sind die Toten Hosen präsent auf Bühnen und in Debatten. Nun wird ihr Frontmann Campino als erster von ihnen 60. Ist das Verrat an den eigenen Wurzeln?

Was ist Punk? Unklar. Unter manchen Bands galt es zeitweise als punkig, keine Zugaben zu spielen. Heute würde man das zu Recht affig finden. Die linke „Tageszeitung“ bezeichnete in den Neunzigern „Ficken, Bumsen, Blasen“ als „Ur-Punk-Werte“. Ist das so? Zumindest schien klar, dass die Sex Pistols die Urpunkband schlechthin sind. Doch ausgerechnet deren Gitarrist Steve Jones sagt, sie seien durchaus keine Punkband gewesen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Umso erstaunlicher ist es, dass so viele Leute zu wissen meinen, wer nun Punk ist oder nicht, oder sich gleich selbst dafür halten. Punk hat es mehr als Rock, Pop oder Rap geschafft, sich über die Musikrichtung hinaus zum Prinzip zu entwickeln, nach dem selbst Start-up-Gründer und JU-Kader in weißen Turnschuhen streben. Es bedeutet ungefähr: keine Angst haben, unangepasst sein, machen, worauf man Bock hat, „Bock“ sagen statt „Lust“.