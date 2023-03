Aktualisiert am

Die Welt ändert sich momentan so krass schnell, dass es beruhigend ist, wenn manche Sachen dann doch immer wiederkehren, zum Beispiel die Debatte in den sozialen Medien, ob Campino, Sänger der Toten Hosen, noch Punk sei.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Egal, ob er etwas Nettes über Angela Merkel sagt, heiratet, sich impfen lässt oder an einem Polizisten vorbeiläuft, ohne „A.C.A.B“ zu brüllen, alles gilt als Beleg dafür, dass er nicht mehr der Alte sei.

Nun wird ihm vorgehalten, dass er an einem vom Bundespräsidenten veranstalteten Staatsbankett aus Anlass des Besuchs des britischen Königs teilgenommen habe, und zwar von Leuten, die sich so gerieren, als hätten sie in den „Geschichtlichen Grundbegriffen“ höchstselbst den Eintrag zum Stichwort Punk verfasst.

Zur Vertiefung der ­Materie sei vielleicht erwähnt, dass Campinos Mutter aus England stammt, dass sie als junge Frau von 23 Jahren aus Liebe nach Deutschland kam, aber, wie Campino in seinem Buch „Hope Street“ schreibt, nie aufhörte, ihre Heimat zu vermissen.

Sie hätte sich wohl nicht nur darüber gefreut, dass ihr Sohn 2019 ­britischer Staatsbürger wurde, indem er einen Eid auf die Königin und die britische Demokratie schwor, sondern auch, dass er die Einladung zu einem gemeinsamen Essen mit König Charles III. eben nicht in einen Müllsack steckte, um ihn beim nächsten Konzert zu verbrennen.

Mehr zum Thema 1/

Übrigens jener Charles, der vor einigen Jahrzehnten bei einem Besuch der königlichen Familie in Cornwall zur Haushälterin von Campinos Tante Marigold, die winkend am Straßenrand stand, gesagt hatte, dass er ihr Kleid schön finde, was diese sehr glücklich machte.

Der kleine Campino, damals noch als Andreas unterwegs und auf Sommerferien bei der Tante, wurde Zeuge davon. Aber genug – sonst heißt es noch, jetzt nehme schon die F.A.Z. Campino in Schutz, das sei ja nun wirklich das endgültige Ende des Punks.