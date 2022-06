Jennifer Connelly im Interview : „Echte Schwerkraft und Stunts – das hat was“

Aktualisiert am

Damals Teenager, heute Ko-Star: Jennifer Connelly präsentiert die Fortsetzung des Filmklassikers „Top Gun“ in Cannes. Bild: AFP

Als der erste „Top Gun“-Film erschien, war Jennifer Connelly noch ein Teenager – in der Fortsetzung spielt sie nun an der Seite von Tom Cruise. Im Interview spricht die Schauspielerin über ihren Kollegen, die Dreharbeiten und über die Rollschuh-Disco in ihrem Keller.