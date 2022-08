Prinzessin Dianas 25. Todestag : Frische Blumen und vertrocknete Kränze

Vor 25 Jahren kam Prinzessin Diana bei einem Unfall in Paris ums Leben. Am Gedenkort, der „Flamme der Freiheit“, ist von großer öffentlicher Anteilnahme wenig zu spüren.

Nicht viel mehr los als sonst: An der „Flamme de la Liberté“ in Paris werden am Mittwoch Blumen abgelegt. Auch in London waren keine offiziellen Diana-Gedenkfeiern angesetzt. Dort hatten vor einem Jahr ihre Söhne William und ­Harry im Garten des Kensington-Palasts eine Statue enthüllt. Bild: AFP

Als Prinzessin Diana in Paris im Alter von 36 Jahren tödlich ver­unglückte, schien die französische Hauptstadt für einen Augenblick stillzustehen. Das war vor 25 Jahren, am frühen Morgen des 31. August 1997. Am Mittwoch haben sich ein halbes Dutzend Kamerateams am Unfallort oberhalb des Alma-Tunnels eingefunden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Journalisten fordern Passanten und Touristen zu Stellungnahmen auf. Lebt die „Prinzessin der Herzen“ in der Erinnerung weiter? Von großer öffentlicher Anteilnahme ist wenig zu spüren.

„Place Diana“ statt Maria-Callas-Platz

Es ist auch schon ziemlich lange her, dass sich ein französischer Präsident eine Liebschaft mit „Lady Di“ literarisch erträumte. In seinem Kitsch­roman „La Princesse et le Président“ malte Valéry Giscard d’Estaing die Turtelei einer unglücklich verheirateten walisischen Prinzessin und eines verwitweten gallischen Präsidenten aus. Das Geheimnis, ob seinem Roman autobiografische Erfahrungen zugrunde lagen, hat Giscard im Dezember 2020 mit ins Grab genommen.

Auf dem dunklen Marmorboden der „Flamme der Freiheit“ liegen am Mittwoch frische Blumen und vertrocknete Kränze. Seit hier ganz offiziell eine Gedenktafel zu Ehren der verstorbenen Prinzessin angebracht wurde, meinen viele, die vergoldete Kupferflammen-Skulptur sei Diana gewidmet. „Like A Candle In The Wind“, sang Elton John auch über ihr Leben. Daran kann sich ein eifrig befragter Passant noch er­innern. Aber Trauer, nein, die könne er nicht bezeugen.

Mehr zum Thema 1/

Die Flamme der Freiheit war Frankreich von den Vereinigten Staaten als Dank für die 1986 vorgenommene ­Re­staurierung der Freiheitsstatue anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens geschenkt worden. Sie geriet ein wenig in Vergessenheit, bis 1997 der Unfall im Tunnel die Weltöffentlichkeit zum Tatort zog. Seither markiert die ver­goldete Flamme den Erinnerungsort schlechthin, der Diana-Bewunderer aus aller Welt anzieht. Das Rathaus von Paris hat dem Kult Rechnung getragen und den verkehrsumtosten Platz um­benannt. Statt Maria-Callas-Platz heißt er nun „Place Diana“.