Tod von Rita Lee : Brasilien trauert um seine „Königin des Rocks“

Aktualisiert am

Die brasilianische Musikerin Rita Lee ist am Montag nach einem Krebsleiden im Alter von 75 Jahren gestorben. Am Mittwoch fand in São Paulo die öffentliche Beisetzung statt. Als Mitglied der Band „Os Mutantes“ feierte Lee ab den Sechzigerjahren etliche Erfolge und schrieb mehrere Alben, die zu brasilianischen Musikklassikern wurden und internationale Beachtung fanden.

Lee galt als eine der wichtigsten Songschreiberinnen der Tropicália-Bewegung, die in den Sechzigerjahren entstand und das brasilianische Militärregime und dessen Zensur herausforderte. Sie sah sich nicht als „Königin des Rocks“, sondern als „Schutzpatronin der Freiheit“ – auch der Freiheit, die als Frau in der von Männern dominierten Musikwelt erkämpft werden musste.

Mehr zum Thema 1/

Ihre Direktheit und ihr Sarkasmus zeigen sich auch in ihrer 2016 veröffentlichten Autobiographie, in der sie über ihre Kindheit, über ihre Karriere und ihre Drogenprobleme schrieb. Im Buch nahm sie auch ihren Tod vorweg. „Ich kann mir bereits vorstellen, welche Worte der Zuneigung diejenigen äußern werden, die mich verabscheuen“, schrieb sie und fügte ihre Grabinschrift hinzu: „Sie war nie ein gutes Vorbild, aber sie war ein guter Mensch.“