Nach Tod von Elisabeth II. : Neuer britischer König heißt offiziell Charles III.

Königin Elisabeth II. ist tot. Die Monarchin starb im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral, wie der Palast am Donnerstagabend mitteilte. Ihr ältester Sohn Charles (73) wird nach jahrzehntelangem Warten nun den Thron besteigen. „Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter“, teilte der neue König Charles III. mit

Hinter seinem Vater Charles rückt Queen-Enkel Prinz William (40) zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist jetzt der 9-jährige Prinz George. Dessen Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben in der Thronfolge ihren Onkel Harry überholt. Bei den Windsors haben Prinzen in der Thronfolge keinen Vorrang mehr vor Prinzessinnen. Der jüngere Bruder von William steht damit auf Rang fünf. Prinz Harrys Sohn Archie reiht sich an sechster Stelle ein, Tochter Lilibet ist Nummer sieben.

Der Ablauf, der nach dem Tod der Königin in Gang gesetzt wird, folgt einem zuvor fest geregelten Ablauf: Zunächst wurde die britische Premierministerin Liz Truss mit dem Satz „London Brdige is down“ über den Tod der Monarchin informiert. Im Anschluss folgt ein genau geregeltes Prozedere, das den Codenamen „Operation London Bridge“ trägt und das regelt in welcher Reihenfolge wer informiert wird.

Teile von "Operation London Bridge" wurden bereits umgesetzt. So unterbrachen britische Sender ihr Programm für die Todesnachricht und Nachrufe auf Elizabeth II. BBC-Moderatoren traten schwarz gekleidet auf.

Auf der Homepage der königlichen Familie – royal.uk – wurde die Todesnachricht mit einem Bild der Königin in jungen Jahren vor schwarzem Hintergrund verbreitet. Die Flaggen am Buckingham-Palast in London wurden auf Halbmast gesetzt. Alle politischen Aktivitäten wurden vorerst eingestellt.

Laut dem Plan für „Operation London Bridge“ soll ein spezielles Gremium, der Accession Council, am Morgen nach dem Tod der Queen zusammentreten und Thronfolger Prinz Charles zum neuen König erklären. Der älteste Sohn der Queen hat bereits mitgeteilt, dass er als König den Namen Charles III. führen wird. Die Proklamation wird durch den ranghöchsten Herold, den Garter King of Arms, verkündet. Anschließend fährt ein halbes Dutzend Herolde per Kutsche zum Trafalgar Square und anschließend zur Börse, um die Nachricht jeweils zu verlesen.

Nach Informationen der schottischen Zeitung „The Herald“ werden in Schottland riesige Menschenmassen erwartet, die um die Queen trauern. Klar sei, dass das schottische Parlament, „der benachbarte Palast Holyroodhouse und die Kathedrale St. Giles die Schwerpunkte sein werden“. Holyroodhouse ist die offizielle Residenz der Queen in Edinburgh. Im benachbarten Parlamentsgebäude wird ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich trauernde Bürger eintragen können.

Der Leichnam der Queen wird laut „The Herald“ zunächst in Holyroodhouse aufgebahrt, danach wird ihr Sarg in die St. Giles-Kathedrale gebracht. Schließlich wird er vom Bahnhof Waverley in Edinburgh mit dem Zug nach London gebracht. Die Beisetzung der Queen erfolgt dort in anderthalb Wochen.