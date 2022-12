Tod einer 14-Jährigen : „Sie war immer fröhlich“

In Illerkirchberg ersticht ein Mann ein 14-jähriges Mädchen. Die Trauer ist groß. Und es stellen sich Fragen: Haben die Behörden vor der Tat etwas übersehen? Und was war das Motiv?

Am Tatort des Messerangriffs in Oberkirchberg brennen Lichter, sind Blumen abgelegt. Bild: dpa

Viele Trauergäste heften sich mit einer Stecknadel ein Bild von Ece S. an ihre Outdoorjacken, bevor sie langsam den leicht ansteigenden Weg zum Friedhof in Oberkirchberg hinaufgehen, einem Ortsteil von Illerkirchberg. Der oberschwäbische Himmel ist an diesem Tag blau und voller Schäfchenwolken. Das Elternhaus von Ece S. ist nur gut einen Kilometer von ihrem Grab entfernt. Das Stück Asphalt vor dem Flüchtlingsheim, wo sie am Montag um 7.30 Uhr von einem eri­treischen Flüchtling niedergestochen wurde und trotz Reanimation verstarb, liegt im Tal. Nach islamischem Ritus sollen Verstorbene noch am selben Tag beerdigt werden. Das ist nach einem Mord wegen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht möglich.

Ece bedeutet „die Erhabene, die Schöne“. Die Großeltern des Mädchens kamen aus der Türkei nach Oberschwaben, bauten in Senden ein Feinkostgeschäft auf, Eces Vater ist ebenfalls selbständiger Unternehmer. Viele Mitglieder der alevitischen Community haben es zu Wohlstand und Bildung gebracht und verstehen sich als Deutsche, manche wollen gar kein Türkisch mehr sprechen. Die türkische Botschaft in Berlin hat ihren Botschafter geschickt, gegen den Willen von Eces Familie werden Fotos gemacht. Die türkische Regierung nutzt solche Gelegenheiten gern, um den in Deutschland lebenden Türken zu vermitteln: Kommt lieber heim, die Türkei ist eure Heimat.

Mehr als 1500 Menschen kommen zur Beerdigung

Mehr als 1500 Trauergäste sind auf den kleinen Friedhof gekommen, um sich von Ece zu verabschieden und der Familie beizustehen. Alevitische Gemeinden aus ganz Deutschland veröffentlichten auf Facebook Todesanzeigen, bekundeten ihre Trauer. Auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (SPD) und die Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Familienministerium, Ekin Deligöz (Grüne), sind gekommen. Es ist die erste muslimische Beisetzung auf diesem Friedhof. Nach islamischem Ritus wird der Leichnam nur in einem Leinentuch beigesetzt. „Das Begräbnis war ein ökumenischer Akt – das ist sehr außergewöhnlich und wäre in fast allen Regionen der Welt so nicht möglich“, sagt Deligöz, die Eces Familie gut kennt. „Der sunnitische Hodscha und der alevitische Dede gestalteten das Begräbnis gemeinsam. Das zeigt auch, wie groß die Solidarität mit Eces Familie ist. In dieser ländlichen Gegend kennt und schätzt man einander.“

So groß ist die Trauergemeinde, dass der Imam nach einer halben Stunde darum bittet, einen Teil der Zeremonie auf dem Parkplatz vor dem Friedhof abzuhalten. Am äußersten Rande des Friedhofs beobachten Rechtsextreme das Geschehen. Als die Trauernden zum Grab zurückkehren, sagt der Imam: „Wir verurteilen diese schreckliche Tat auf das Schärfste. Bei den Aleviten stehen Nächstenliebe und Frieden im Mittelpunkt. Wir sprechen von der Wanderung zur göttlichen Wahrheit. Der Körper geht zur Erde, die Seele aber lebt weiter.“

Die Cousine ruft auf zu Liebe und Respekt

Eces Cousine bringt in diesem Moment die Kraft auf, ein paar Sätze an die Trauernden zu richten: „Bitte seid liebevoll und würdevoll miteinander, dann wird die Welt besser, seid respektvoll, achtet aufeinander.“ Später – kurz bevor der Imam den Deckel auf den Sarg legt – hört man die Klageschreie einer Frau auch noch am Rand des Friedhofs. Zwei Freundinnen von Ece sprechen. „Liebe Ece, dein schönes Lächeln werden wir nie vergessen“, sagt eine. „Ich erinnere mich noch, wie wir im Urlaub mit dem E-Roller zum Strand gefahren sind und Ausflüge nach Stuttgart gemacht haben.“ Die andere Freundin sagt: „Sie war immer fröhlich, deshalb möchte ich auch fröhlich sein, weil sie es verdient hat.“