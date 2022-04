Tod durch Überdosis : Paul Auster trauert um seinen Sohn

Der amerikanische Schriftsteller Paul Auster, der Ende der Achtziger Jahre durch die Kriminalromane „Die New-York-Trilogie“ berühmt wurde, hat nach seiner Enkelin auch seinen Sohn verloren. Daniel Auster wurde am Dienstag tot in New York gefunden. Der Vierundvierzigjährige, der schon als Jugendlicher Drogen nahm, soll an einer versehentlichen Überdosis verstorben sein. Auster war vor zwei Wochen verhaftet und gegen 250.000 Dollar Kaution vorerst wieder entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, für den Tod seiner Tochter Ruby verantwortlich zu sein.

Das zehn Monate alte Mädchen war Anfang November leblos in der Wohnung seines Vaters im Stadtteil Brooklyn gefunden worden. Wie die Obduktion ergab, starb das Kind an einer Überdosis Fentanyl und Heroin, während Auster es beaufsichtigte. Der Vierundvierzigjährige gab zu Protokoll, sich Heroin injiziert zu haben, nachdem seine Ehefrau Zuzan Smith zur Arbeit gegangen war. Unter welchen Umständen das Rauschgift in Rubys Körper gelangte, blieb aber offen. Die Staatsanwaltschaft erhob nach Austers Verhaftung Anklage wegen Totschlags.

Der New Yorker stammte aus Paul Austers erster Ehe mit der Autorin und Übersetzerin Lydia Davis, die 1978 geschieden wurde. Vier Jahre später heiratete Auster, einer der bekanntesten Schriftsteller der Vereinigten Staaten, die Autorin Siri Hustvedt.