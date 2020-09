Vom Moderator zum Sanitäter : „Ich wollte da mal konsequent sein“

Herr Schlegl, im Alter von 38 Jahren haben Sie Ihren Job als gesellschaftskritischer und kunstsinniger Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen eine Tätigkeit getauscht, in der Sie in der Hierarchie ziemlich weit unten stehen, Zwölf-Stunden-Schichten schieben und, wenn es schlecht läuft, nichts dagegen tun können, dass ein Mensch vor Ihren Augen stirbt. Warum?

Ich habe über Klimaschutzaktivisten oder Menschen berichtet, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, und mir gleichzeitig nach 20 Jahren Reporter- und Moderatorendasein die Frage gestellt, was ich selbst Relevantes und Sinnvolles tue. Reicht es aus, dass ich nur über diese Menschen berichte? Der Drang, dass mehr passieren muss, ist immer stärker geworden. Und irgendwann war mir dann klar: Ich muss den Zug anhalten, bevor ich die Lebensmitte erreiche und mich dann nicht mehr traue. Daraufhin habe ich meinen Hauptjob als Moderator bei „Aspekte“ gekündigt.

Der Kultursendung im ZDF. Wie kamen Sie gerade auf den Beruf des Notfallsanitäters?

Ich habe mir eine Liste gemacht mit Jobs, die ich persönlich relevant finde. Da ist der Lehrer aufgetaucht, der Arzt, der Feuerwehrmann, der Bauer, der Erzieher. Eine gute Mischung aus Feuerwehrmann und Arzt erschien mir die Ausbildung zum Notfallsanitäter zu sein, die es seit 2014 gibt. Man legt ein Staatsexamen ab, hat Verantwortung, darf Medikamente geben, invasive Maßnahmen durchführen, man ist quasi der kleine Chef auf dem Rettungswagen. Das in drei Jahren zu erreichen, ohne Medizinstudium: Das hat sich verlockend angehört.

Und wie lief das dann konkret ab? Haben Sie ganz normale Bewerbungen verschickt?

Ich habe genau eine Bewerbung an das Deutsche Rote Kreuz geschickt. Daraufhin wurde ich zu einem Informationstreffen eingeladen und dann zu einer Art Casting, bei dem geprüft wurde, wie gesund und fit ich bin, aus welcher Motivation heraus ich mich bewerbe und wie fundiert ich mich medizinisch auskenne. Da bin ich immer eine Runde weitergekommen, war am Ende einer von Fünfen und musste die Entscheidung treffen: Unterschreibst du den Vertrag oder nicht? Ich habe ihn dann einfach unterschrieben, mit all den Konsequenzen.

Wie meinen Sie das?

Meine Familie, mein Freundeskreis, meine Arbeitskollegen haben schon den Kopf geschüttelt und mich gefragt, was ich da eigentlich mache. Die konnten das nicht so nachvollziehen, und das muss man ja auch erklären. Einen gut laufenden Vertrag beim ZDF hinzuschmeißen, das macht man eigentlich nicht. Aber ich wollte da mal konsequent sein.

Sie haben es sonst nicht so mit Konsequenz?

Doch, schon. Aber es gibt ja so entscheidende Momente im Leben. Man horcht in sich rein, es verfolgt einen in Träumen, man hört eine Art innere Stimme, und wenn die immer lauter wird, ist es, glaube ich, auch gut, auf sie zu hören. Von allen Entscheidungen, die ich bislang beruflich getroffen habe, war das auf jeden Fall die einschneidendste.

Denken Sie, Ihre Prominenz war ein Bonus oder ein Malus für das DRK?

Im Verlauf des Auswahlprozesses wussten die irgendwann, wer ich bin. Deshalb war ihnen das persönliche Gespräch ganz wichtig. Sie wollten meine Motivation verstehen, hinterfragen, ob ich das nicht aus journalistischen Gründen mache. Da war ein bisschen Angst dabei, dass da einer kommt, der undercover recherchieren will oder am ersten Tag mit einer Kamera auftaucht. Aber für mich war ganz wichtig, dass ich mich medial zurücknehme. Ich habe in den drei Jahren kein einziges Interview gegeben und habe alles abgelehnt, auch Sachbuchangebote, die ich bekommen habe. Ich wollte in meiner Ausbildungsklasse und im gesamten Umfeld des Roten Kreuzes keine Sonderstellung haben.

Wie war das, nach 20 Jahren wieder die Schulbank zu drücken?