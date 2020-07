Neue Synagogen-Tür von Halle : „Eiche hält einiges aus“

Tischlermeister Thomas Thiele bei der Montage seiner neuen Tür an der Synagoge in Halle. Bild: dpa

Vor ein paar Monaten wurde Thomas Thiele, ein Tischlermeister aus Dessau, plötzlich bekannt. Denn als am 9. Oktober 2019 ein bewaffneter Rechtsextremist versuchte, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der zu diesem Zeitpunkt an die 50 Personen Jom Kippur feierten, gelang ihm das nicht. Er scheiterte an der abgeschlossenen Synagogentür. An Thieles Tür. Keiner Sicherheitstür, sondern einer Eichentür, die sich in die historische Fassade des Gebäudes einfügen sollte.

Deshalb hatte man Thomas Thiele, einen Tischlermeister, vor einigen Jahren beauftragt. Die Tür, sagt Thiele, sei „klassisch gebaut, wie man es aus der Handwerksschule kennt“. Zusammengehalten nicht mit Dübeln, wie es häufig in der Industrie gemacht werde, sondern mit Zapfenverbindungen. 60 bis 80 Stunden brauche man, um eine solche Tür zu bauen. Ein sehr gutes Stück Handwerk also, aber nicht gezielt darauf ausgelegt, einem solchen Angriff standzuhalten. Das Schloss, sagt Thiele, sei ein ganz normales Profilzylinderschloss gewesen, wie man es auch an einer durchschnittlichen Haustür finde.

Hört er die Verwunderung, dass seine Tür den Schüssen standgehalten hat, bleibt Thiele einigermaßen unbeeindruckt: „Die Leute gucken zu viele Krimis, wo so einfach die Türen aufgeschossen werden. Das ist aber keine einfache Spanplattentür, das ist wirklich massives Holz, das kann deutlich mehr ab.“ Auch wenn der Täter nicht auf das Schloss, sondern den dickeren Seitenrahmen, gezielt hätte, wäre er nicht durchgekommen, sagt Thiele, denn Eiche ist sehr stabil. „Wenn es eine Tür aus Kiefernholz gewesen wäre, wäre sicherlich mehr passiert.“

Die Synagoge hat am Dienstag eine neue Tür bekommen, gebaut hat sie wieder Thomas Thiele. Die neue Tür sieht zwar aus wie die alte, ist aber noch stabiler. Es ist eine Sicherheitstür geworden, mit Mehrfachverriegelung, rund 160 Kilogramm schwer. Nach der Montage zeigt sich Thiele am Mittwoch erleichtert: „Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass das jetzt alles erledigt ist.“ Nun könne er wieder zu seinem Alltagsgeschäft zurückkehren. Er sei zuvor sehr aufgeregt gewesen, schließlich sei es für einen Handwerker nicht alltäglich, dass man ihm bei der Arbeit auf die Finger schaue. All die Journalisten, die dabei zugesehen hätten, wie er und seine Mitarbeiter die Tür eingesetzt hätten – das könne einen schon nervös machen: „Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber die Nächte zuvor hat man die Tür schon im Kopf ein paar Mal eingebaut.“

Thomas Thiele freut sich über die positive Rückmeldung, über die Wertschätzung seiner Arbeit, denn auf seine Tür ist er stolz. Worte wie „Held“, mit denen er betitelt wurde, weil seine Tür so viele Leben gerettet hat, will er trotzdem nicht hören: „Das ist völlig übertrieben. Ich bin ein gestandener Handwerker, der seine Arbeit richtig gemacht hat, und das ist alles.“ Helden seien andere. Nur ein Sache wünscht Thomas Thiele seiner Tür und der jüdischen Gemeinde: „Dass sie niemals ihre Qualität unter Beweis stellen muss.“