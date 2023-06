Wie der erste Tag in der Schule aussieht, kann variieren. In den meisten Fällen gibt es eine Einschulungsfeier in der Aula mit Musik, einem Chor- oder Theaterauftritt älterer Schüler und einer Rede des Direktors oder der Direktorin. Dann werden die Kinder aufgerufen und in ihre Klassen aufgeteilt, wo sie einander und ihre Lehrkraft kennenlernen. Das ist meist der aufregendste Moment, für Kinder – und Eltern, die in dieser Zeit meistens bei Kaffee und Kuchen in der Aula warten.

Die Feier danach

Für die ganze Familie ist es ein großer Tag, deshalb ist es natürlich schön, die Einschulung auch gebührend zu feiern. In manchen Bundesländern wie Berlin findet sie deshalb an einem Samstag statt, damit auch Verwandte, Paten und Freunde von weiter her anreisen können. Ältere Geschwisterkinder können vom Unterricht befreit werden. Wie groß die Feier wird, hängt von jedem selbst ab. Viele Familien buchen ein Mittagessen im Restaurant, es geht aber auch eine Grillparty, ein Picknick oder ein ganz normales Mittagessen zu Hause. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Auch im kleinen Rahmen kann es ein schöner Tag werden. Im Mittelpunkt sollte immer das Schulkind stehen. So kann man im Vorfeld besprechen, was es gerne an dem Tag anziehen möchte und welches Essen es sich wünscht.