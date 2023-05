In den Sternen: Tina-Turner-Gedenken am Walk of Fame Bild: AP

Tina Turner ist eines natürlichen Todes gestorben. Das bestätigten Sprecher der Sängerin gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“, ohne allerdings weitere Einzelheiten zu nennen. Die 83 Jahre alte Künstlerin war am Mittwoch in ihrem Haus in Küsnacht in der Schweiz gestorben. Danach hatte es Spekulationen gegeben, da die gebürtige Amerikanerin, die seit 2013 nur noch die schweizerische Staatsbürgerschaft hatte, eine lange Krankheits­geschichte hatte.

Turner litt unter anderem an hohem Blutdruck, der lange unbehandelt zu einer Nierenschädigung führte. 2016 erkrankte sie an Darmkrebs, es folgte eine Niereninsuffizienz. In dieser Zeit dachte sie an Sterbehilfe, die in der Schweiz legal ist. Sie hatte sich dafür auch schon angemeldet, wie Turner in ihrer 2018 erschienenen Autobiographie „My Love Story“ bekannte. Weil ihr Mann Erwin Bach sie nicht verlieren wollte, habe er ihr 2017 eine Niere gespendet.

Turner hatte sich zuletzt kaum noch öffentlich gezeigt oder geäußert. Im April erschien ein Fragebogen mit ihr im „Guardian“, in dem sie auf die ­Frage, wie sie in Erinnerung bleiben möchte, antwortete: „Als Königin des Rock ’n’ Roll. Als Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu eigenen Bedingungen Erfolg zu haben.“ Auf die Frage, wovor sie die größte Angst habe, sagte Turner, sie wolle keinesfalls in der Zeit zurückgehen müssen. „Ich habe so viel im Leben kämpfen müssen, dass ich nur nach vorne sehen möchte.“

Damit spielte die Sängerin auch auf ihren gewalttätigen früheren Mann Ike Turner und ihre Flucht vor ihm im Jahr 1976 an. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ am Freitag berichtete, versteckte sich Tina Turner damals unter anderem für einen knappen Monat bei dem befreundeten Ehepaar Jochen und Petra Baeuerle in Stuttgart.

Der Architekt und seine Frau gewährten demnach der damals Sechsundvierzig­jährigen, die nur mit einem kleinen Koffer und 20 Dollar nach Deutschland kam, Unterschlupf in ihrem Haus im Vaihinger Wohngebiet Dachswald. Versteckt unter einem Kopftuch und inkognito ohne Perücke habe Turner auch niemand erkannt. Das habe ­lange niemand wissen sollen, sagte Baeuerle. Nun, nach dem Tod der Rocklegende, wollte er erstmals öffentlich über diese Zeit sprechen.