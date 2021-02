Aktualisiert am

Kritik am Popmusiker : Timberlake entschuldigt sich bei Spears und Jackson

Der Popmusiker Justin Timberlake Bild: dpa

In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an dem Popmusiker gehagelt. Nun entschuldigt sich Justin Timberlake bei Britney Spears und Janet Jackson und räumt sexistisches Verhalten in der Vergangenheit ein.