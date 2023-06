Rammstein-Sänger Till Lindemann wehrt sich weiter gegen die Vorwürfe mehrerer Frauen. Laut seinen Anwälten soll ihn ein Gutachten in einem Fall entlasten. Auch die Ermittler in Berlin hätten bislang keine objektiven Beweismittel.

Mit einem rechtsmedizinischen Gutachten wollen die Anwälte von Till Lindemann ihren Mandanten entlasten. Die 24 Jahre alte Nordirin Shelby Lynn hatte Ende Mai in den sozialen Netzwerk den Vorwurf erhoben, bei einer Party Lindemanns während eines Rammstein-Konzerts in Vilnius mit K.-o.-Tropfen betäubt worden zu sein. Zudem dokumentierte sie auf mehreren Fotos Hämatome an ihrem Körper. „Blutergüsse, möglicherweise auch Fingerabdrücke, vielleicht hat mich jemand gepackt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich war völlig weg, weil ich unter dem Einfluss von etwas stand“, schrieb sie dazu.

In einer Presseerklärung stützt sich die von Lindemann beauftragte Kanzlei Schertz Bergmann nun auf ein eigens beauftragtes rechtsmedizinisches Gutachten. Demnach kommt Markus Rothschild, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Uniklinik Köln, zu dem Schluss, dass die Aufnahmen „ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung als wahrscheinlichste Ursache“ nahelegen. Konkret zitieren die Anwälte aus dem Gutachten, das nicht vollständig öffentlich gemacht wurde: „Insgesamt sprechen Morphologie und Lokalisation der dokumentierten Verletzungen eher für ein akzidentielles Geschehen.“ Die Befunde seien nicht typisch für eine Fremdeinwirkung, „völlig ausgeschlossen“ werden könne diese aber nicht.

Weiterhin gebe es „keine Hinweise auf sexualisierte Gewalt als Ursache für die bei der Zeugin dokumentierten Verletzungen“. Sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung könne allein aufgrund der Verletzungsbefunde aber nicht ausgeschlossen werden.

Keine Ermittlungen in Vilnius

Einen Vorwurf sexueller Gewalt hatte Lynn explizit nicht erhoben. „Ich möchte noch mal klarstellen: Till hat mich nicht angefasst. (...) Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat“, hieß es Ende Mai in einem Post auf Twitter. Die am Montag veröffentlichte Presserklärung bezeichnete Lynn als „erwartbar“ und gab sich unbeeindruckt. Den Anwälten warf sie auf Instagram vor, nur ausgewählte Aspekte aufgegriffen und etwa den Vorwurf der K.-o.-Tropfen ausgeklammert zu haben.

Wie Lynn Ende Mai berichtet hatte, war ein Drogentest aus der Apotheke am Tag nach dem Konzert negativ ausgefallen. K.-o.-Tropfen sind allerdings nur wenige Stunden nachweisbar. Lynn kritisierte die Polizei, selbst keinen Drogentest mit ihr durchgeführt zu haben. Die Strafverfolgungsbehörden in Vilnius haben hingegen am Freitag bestätigt, keine Ermittlungen in dem Fall aufzunehmen. In einer Pressemitteilung hieß es, bei der Prüfung wurden „keine objektiven Tatsachenbeweise“ ermittelt, die belegen würden, dass Lynn körperlicher oder seelischer Nötigung oder anderen Gewalttaten sexueller Natur ausgesetzt war oder dass sie zum Gebrauch von Betäubungsmitteln gezwungen oder bestohlen wurde.

Nach Lynn hatten in den sozialen Netzwerken sowie über Medienberichte zahlreiche Frauen Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger erhoben. Unter anderem hieß es, bei Konzerten seien junge Frauen für sexuelle Handlungen rekrutiert worden, teils ohne ihr Wissen. Lindemann hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. In einer Stellungnahme seiner Anwälte von Anfang Juni hieß es: In den sozialen Netzwerken „wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Medien und Youtuberin abgemahnt

Wie seine Anwälte am Montag bekräftigten, gehen sie weiterhin gegen „unzulässige Berichterstattung und unwahre Tatsachenbehauptungen in den Medien bzw. in den sozialen Netzwerken“ vor. So habe man unter anderem eine einstweilige Verfügung gegen einen Bericht im Magazin „Der Spiegel“ beantragt und die Schweizer Ringier AG erfolgreich wegen eines Berichts auf www.blick.ch abgemahnt. Die Youtuberin Kayla Shyx, die Anfang Juni in einem Video berichtete, sie sei bei einem Rammstein-Konzert für eine Privatparty Lindemanns als „Sexobjekt“ rekrutiert worden, und die Vorwürfe gegen Lindemann zusammenfasste, habe in zwei Punkten bereits eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Wegen weiterer Punkte werde eine einstweilige Verfügung beantragt.

Shyx’ Video war am Dienstagvormittag weiterhin abrufbar. Bezüglich ihrer eigenen Erfahrungen hatte die Youtuberin vergangene Woche in den sozialen Netzwerken erklärt, sie wisse, sie habe die Wahrheit gesagt – „ich würde alles so vor Gericht wiederholen“.

Auch zu dem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin äußerten sich Lindemanns Anwälte. Eine Einsicht in die Akte habe ergeben, dass die Strafanzeigen gegen Lindemann von unbeteiligten Dritten erstattet wurden. Objektive Beweismittel gegen den Rammstein-Sänger gebe es bislang nicht.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte Mitte Juni bestätigt, ein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann zu führen. Aufgrund „mehrerer Strafanzeigen Dritter – sprich, nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen – sowie von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft Berlin“ sei ein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann „wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln eingeleitet“ worden, hieß es. Bis zu einer Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.