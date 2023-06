Aktualisiert am

Prominente wie Nora Tschirner, Carolin Kebekus, Jasmina Kuhnke und Rezo haben eine Spendenaktion zur Unterstützung der vermeintlichen Opfer des Rammstein-Sängers Till Lindemann gestartet. Bis Samstagnachmittag wurde für die Petition „Wie viel Macht 1€“ mehr als 395.000 Euro gespendet.

In einem Video auf Instagram erklärte die Schauspielerin Nora Tschirner am Freitag die Beweggründe für die Aktion: „Wir haben in den letzten Tagen viel Post bekommen von Leuten, die sich durch die Abmahnungswelle der Kanzlei von Rammstein ziemlich eingeschüchtert gefühlt haben, ob sie nun betroffen sind oder nicht.“ Tschirner sprach von „einem klassischen Machtgefälle“ und fragte: „Warum müssen Leute einzeln angegangen werden mit Abmahnungen und quasi sich eingeschüchtert fühlen, ihre Darstellung zu äußern?“

Vergangene Woche hatte die bekannte Kanzlei Schertz Bergmann mitgeteilt, die Vertretung von Till Lindemann übernommen zu haben. In einem Schreiben erklärten die Anwälte, die Vorwürfe seien „unwahr“ und kündigten an: „Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten.“

Für Tschirner und ihre Mitstreiter steht dieses Vorgehen im Widerspruch zu einer Erklärung der Band von Anfang Juni, in der Rammstein „jede Art von Übergriffigkeit“ verurteilt und versichert, die Frauen, die Vorwürfe gegen Lindemann erhoben haben, hätten „ein Recht auf ihre Sicht der Dinge“.

Wie verschiedene Medien berichteten, sollen Frauen auf Rammstein-Konzerten systematisch für die sogenannte „Row Zero“ gecastet worden sein. Die Frauen sollen demnach von der selbsternannten „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva kontaktiert worden sein, um bei After-Show-Partys Lindemann als Sexpartnerinnen zugeführt zu werden. In mindestens zwei Fällen soll der Sex nicht einvernehmlich gewesen sein. Ob es bei den Partys von Lindemann womöglich zu strafrechtlich relevanten Vorfällen kam, ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Berlin.