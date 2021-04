Initiative von Tiaji Sio : Diversität unter Diplomaten

Heimat, das bedeutet für Tiaji Sio, dass 80 verschiedene Muttersprachen an Schulen gesprochen werden. Eine diverse und weltoffene Stadt, in der es sich trotz Internationalität dörflich leben lässt und in der sie die Menschen im Bus auch Jahre nach ihrem Umzug wiedererkennt. Heimat, das bedeutet für die Beamtin im gehobenen Dienst des Auswärtigen Amts: Frankfurt. Dass es dort, wo es sie nach dem Abitur hinziehen würde, anders sein könnte, hätte die Vierundzwanzigjährige nicht gedacht: „Ich hielt es für normal, dass jeder zu Hause mit verschiedenen Sprachen und Kulturen aufwächst. Ich hatte erwartet, dass in einer international aufgestellten Behörde wie dem Auswärtigen Amt eine ebensolche Diversität anzutreffen ist.“

Schon als Kind habe sie den Wunsch gehabt, zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen. Im Kindergarten wollte sie Polizistin werden, als Jugendliche träumte sie von einer Karriere als Richterin und absolvierte in der achten Klasse ein Praktikum beim Arbeitsgericht. Und Sio nahm dank dem bilingualen Zweig am Goethe-Gymnasium in Frankfurt an außerschulischen Aktivitäten wie einer Delegation für das Europäische Jugendparlament und an den Model United Nations teil, bei denen Schülern die Arbeit der Vereinten Nationen nähergebracht wird. Strukturelle Hindernisse waren der Afrodeutschen fremd. Nachdem sie zudem während eines Schüleraustauschs nach Indien zum ersten Mal ein Land des globalen Südens kennengelernt hatte, verfestigte sich ihr Wunsch: die Leidenschaft für Politik zum Beruf zu machen – beim Auswärtigen Amt.

Eine Initiative für mehr Vielfalt

Das an der Hochschule des Bundes absolvierte duale Studium schloss sie 2018 nach drei Jahren ab. Anschließend arbeitete sie zwei Jahre lang am Standort Berlin, war für jeweils zwei Monate in Senegal und in Moçambique und wohnt nun seit August in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Alle drei bis vier Jahre wechselt Sio ihren Wohnort und auch ihre Funktion: In Berlin half sie dabei, Besuche des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und des Außenministers zu organisieren, in der deutschen Botschaft in Vietnam widmet sie sich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie Themen wie dem Klimawandel. „Vor einigen Wochen habe ich zum Beispiel einen Round Table zur deutsch-vietnamesischen Energiekooperation organisiert, an dem neben deutschen auch vietnamesische Partner aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft teilgenommen haben“, sagt Sio im Videotelefonat. „In vielen Bereichen kann Vietnam direkt auf erneuerbare Energien setzen, ohne Umwege über fossile Brennstoffe.“

In Sios bisheriger Karriere fiel ihr vor allem in Führungsetagen eines auf: Menschen, die wie sie eine Migrationsgeschichte haben, gab es nur wenige. „Ich habe mich gewundert, dass sich die gesellschaftliche Diversität noch nicht in der Bundesverwaltung widerspiegelt.“ Mitte 2019 gründete sie das Netzwerk „Diplomats of Color“. Was als informeller Zusammenschluss von Menschen mit Migrationsgeschichte im Auswärtigen Amt begann, ist inzwischen eine rund 150 Mitglieder umfassende Interessenvertretung geworden, zu deren Gesicht Tiaji Sio wurde.

Fort- und Weiterbildungen mit rassismuskritischen Inhalten

„Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für Rassismus zu schaffen, für die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte zu sensibilisieren und zu prüfen, ob schon Chancengerechtigkeit herrscht oder ob es diesbezüglich Nachholbedarf gibt“, sagt Sio, die nebenbei ihren Master in Internationaler Entwicklung an der Universität von Edinburgh macht. Zudem gibt es Fort- und Weiterbildungen mit rassismuskritischen Inhalten, auch für Führungskräfte. Ein weiterer Punkt auf der Agenda der „Diplomats of Color“ ist die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit der Bundesbehörde. „Wir hoffen, dass sich das Auswärtige Amt mit seiner eigenen Rolle im Kolonialismus auseinandersetzt. Das würde dabei helfen, zu verstehen, wie sich koloniale Kontinuitäten auf die Gegenwart auswirken“, sagt Sio.

Anfangs habe es innerhalb des Auswärtigen Amts Vorbehalte gegen die Initiative gegeben. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai 2020 in Minneapolis (Minnesota) seien solche Stimmen allerdings verstummt. Kurz danach nahmen die „Diplomats of Color“ ein Video für die Social-Media-Kanäle des Auswärtigen Amts auf und ermunterten junge Menschen mit Migrationsgeschichte dazu, sich für den diplomatischen Dienst zu bewerben. „Es ist wichtig, dass sich jeder in den Strukturen der Bundesverwaltung vertreten und gehört sieht“, sagt Sio. „Für den Maßnahmenkatalog des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus wurden wir zum Beispiel miteinbezogen und um Rat gefragt – wir sind fester Bestandteil des Auswärtigen Amts.“

Nicht alle würden an eine vielfältige Gesellschaft glauben

Doch das Anliegen der Diplomaten mit Migrationsgeschichte gefällt offenbar nicht jedem: Zu dem erwähnten Video häuften sich schnell negative Kommentare eines überwiegend rechten Mobs. Sio hat aber auch viel Zuspruch und Unterstützung für das Netzwerk erfahren, angefangen von Kollegen im Auswärtigen Amt bis hin zu Außenminister Heiko Maas (SPD). Mittlerweile gibt es einen Ableger namens „Diplomats of Color and Allies“, in dem jeder Mitglied werden kann, der das Vorhaben unterstützen möchte.

Gemeinsam mit den richtigen Verbündeten weiter für die Repräsentation gesellschaftlicher Diversität einzustehen – das sei das Ziel der „Diplomats of Color“, sagt Tiaji Sio. Ganz über die Provokationen von rechts hinwegsehen kann sie dennoch nicht. Es bestürze sie, dass nicht jeder an eine vielfältige deutsche Gesellschaft glaube. „Als schwarze Frau in Deutschland baut man sich einen Schutzschild auf und kann mit rassistischen Äußerungen umgehen“, sagt Sio. Doch sie würde sich wünschen, in einer Welt zu leben, in der das nicht nötig sei.