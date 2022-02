Elisabeths Weg zum Thron (6) : Wieso die Königsfamilie nicht Mountbatten, sondern Windsor heißt

Vor 70 Jahren: Elisabeth II. bestieg am 6. Februar 1952 den Thron, am 2. Juni 1953 folgte die Krönung. Bild: dpa

Viele Dinge, die im Laufe des 20. Jahrhunderts wichtig wurden, haben ihren Ursprung im Ersten Weltkrieg. Bis zu dessen Ausbruch war – zumindest für viele Menschen in Europa – die Welt weitgehend in Ordnung. Europäische Mächte beherrschten weite Teile der Erde, untereinander hielten die großen unter ihnen seit vielen Jahren Frieden. Und wirtschaftlich ging es auch aufwärts. Zwar blühte der Nationalismus. Aber trotzdem störte sich zum Beispiel in Großbritannien niemand daran, dass das Königshaus seit zwei Jahrhunderten eine ziemlich deutsche Veranstaltung war. 1714 bestieg Georg I., Kurfürst von Hannover, den Thron in London. Das Haus Hannover regierte bis zum Tod der großen Viktoria im Jahr 1901. Da diese aber den Nachnamen ihres deutschen Ehemanns an­genommen hatte, wurde aus „Hannover“ nun „Sachsen-Coburg-Gotha“. Das war für englische Zungen zwar eine größere Herausforderung als der vorhergehende Name. Aber als Problem wurde es weiterhin nicht empfunden.

1917 allerdings, nach drei Jahren Krieg und zunehmend erbitterter werdender ­Propaganda auf beiden Seiten, schien es nicht mehr angemessen, dass die könig­liche Familie einen Namen trug, der auf die „Hunnen“, wie die Deutschen von den Briten oft genannt wurden, hinwies. Deshalb verfügte König Georg V. eine Namens­än­derung. Aus Sachsen-Coburg-Gotha wurde „Windsor“. Dieser Wechsel bezog sich nicht nur auf das regierende „Haus“, sondern konkret auch auf die Nachnamen der Familienmitglieder.