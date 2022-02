Zum Thronjubiläum der Queen : Wer hält wirklich das Zepter?

Gefeiert wird Königin Elisabeth II. noch nicht an diesem Sonntag zum Thronjubiläum. Das liegt zum einen daran, dass der 6. Februar 1952 für sie kein Freudentag ist; an diesem Tag starb ihr Vater, George VI., an dem sie sehr hing. Zum anderen lässt sich auf der kühlen Insel besser in der Mitte des Jahres feiern, weshalb die viertägigen Festivitäten, die zahlreiche prominente Künstler mitgestalten sollen, auf Anfang Juni verlegt wurden.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Am Tag des eigentlichen „Platin-Jubiläums“ ist kein großer Auftritt der Königin geplant. Die 95 Jahre alte Monarchin befindet sich zurzeit auf dem Familiensitz in Sandringham, wo sie am Samstag bereits einige Bürgerinnen und Bürger empfing und einen Dankesbrief an die Bevölkerung verfasste, und wird das Gelände wohl nicht verlassen. Früher zeigte sie sich gelegentlich zu runden Thronjubiläen in der Öffentlichkeit, diesmal wird mit ihr allenfalls auf dem sonntäglichen Weg zum Gottesdienst in der St. Mary Magdalen Church gerechnet.

Ein Jubiläum im engsten Kreis der Familie

Hofberichterstatter halten für möglich, dass sie an diesem Sonntag die engste Familie um sich herum versammelt, was den Charakter ihrer späten Regentschaft widerspiegeln würde. Denn in den vergangenen Jahren hat die dienstälteste Monarchin in der britischen Geschichte immer mehr Aufgaben in die Hände ihres Sohnes, des Kronprinzen Charles, und ihres ältesten Enkels William gelegt.

Nicht nur längere Auslandsreisen im Dienste der Krone werden inzwischen von den jüngeren Mitgliedern der „Firma“ absolviert. Der Prince of Wales übernimmt auch Ritterschläge und vertritt seine Mutter zudem im Commonwealth of Nations. Beim Weltklimagipfel im vergangenen November wurde das Staatsoberhaupt nur noch per Video zugeschaltet, während der Kronprinz persönlich in Glasgow anwesend war. Seit Oktober wurde die Queen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

„Natürlich werden mehr Aufgaben an andere Mitglieder der Königlichen Familie übertragen, je älter die Queen wird“, sagte unlängst der Verfassungsrechtler Vernon Bogdanor und antwortete auf Fragen, was das eigentlich genau bedeutet. „Die anderen Royals können alles übernehmen außer Verfassungsfunktionen wie etwa die Audienzen mit dem Premierminister oder das Unterzeichnen von Gesetzen.“ Sollte die Queen wegen einer längeren Krankheit ausfallen, steht es den „Counsellors of the State“ – das sind die ersten vier in der Thronfolge, die über 21 Jahre sind – zu, eine Reihe von offiziellen Pflichten zu übernehmen.

Dazu zählen die Teilnahme am in der Regel monatlich tagenden „Privy Council“, dem britischen Kronrat, die Unterzeichnung von Routinedokumenten, die Akkreditierung von Botschaftern oder die Eröffnung des Parlaments. Die Counsellors dürfen die Monarchie auch in der Öffentlichkeit repräsentieren, etwa bei der (während der Pandemie eingeschlafenen) Parade „Trooping the Colours“ oder beim jährlichen „Remembrance Sunday“ zur Erinnerung der Kriegsopfer. Allerdings haben die Counsellors „keine Entscheidungsgewalt“, wie Bogdanor sagt. Weder können sie das Parlament auflösen noch Mitglieder des Oberhauses ernennen oder einen Premierminister ins Amt setzen.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die meisten Aufgaben, die im Laufe der nächsten Zeit zusätzlich transferiert werden könnten, dürften von Charles und William übernommen werden. Die beiden anderen Counsellors heißen Harry und Andrew – und mit ihnen ist das große Doppelproblem der Queen benannt. Harry, Charles’ zweitgeborener Sohn, schied im vergangenen Jahr aus dem königlichen Haushalt aus und repräsentiert die Familie nicht mehr offiziell; außerdem wurden ihm seine militärischen Ehrentitel aberkannt. Er lebt inzwischen dauerhaft in Kalifornien und genießt, gemeinsam mit seiner Frau Meghan, ein Celebrity-Leben mit politischer Note. Im vergangenen Jahr richtete das Paar hässliche Vorwürfe an die Familie im Königreich – von emotionaler Vernachlässigung bis hin zu Rassismus.