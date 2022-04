Im Kreise der Familie : Die Queen feiert ihren 96. Geburtstag

Nicht mit ihren mög­lichen Thronfolgern, den Prinzen Charles, William und George, oder ihren inzwischen zwölf Urenkeln hat sich Elisabeth II. in diesem Jahr fotografieren lassen. Die Königin zeigte sich vielmehr an der Seite zweier ihrer Fell-Ponys, Bybeck Katie und Bybeck Nightingale. Die robuste Ponyrasse aus dem nordenglischen Fell-Gebirge zeichnet unter anderem ein oftmals üppiger Kötenbehang um ihre Fesselgelenke aus. Das Bild wurde schon vergangenen Monat auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgenommen und am Donnerstag an­lässlich des 96. Geburtstags der Monarchin von der Royal Windsor Horse Show freigegeben, die seit 1943 alljährlich stattfindet und an der die Pferdenärrin Elisabeth Jahr für Jahr teilgenommen hat. Die Königin selbst war da schon auf dem Weg zu ihrem Landsitz Sandringham House in der Grafschaft Norfolk, der ihr privat gehört. Dort wollte sie mit ihrer Familie und Freunden ihren Geburtstag begehen.

In Sandringham hält sich die Königin be­sonders gern auf, auch weil sie viele Er­innerungen mit dem Ort verbindet: Schon ihr Vater Georg VI. liebte das Anwesen, er starb dort auch im Februar 1952. Und dort, in einem eher kleinen Bauernhaus, der Wood Farm, verbrachte ihr Mann Prinz Philip seine letzten Jahre, bevor er im vergangenen Frühjahr starb. Philip, der Herzog von Edinburgh, züchtete auf der Farm zuletzt Trüffel. Genau dort, so wird ver­mutet, verbrachte die nunmehr Sechsundneunzigjährige den gestrigen Tag.

Gesund trotz hohem Alter

Elisabeth II. ist erst der dritte Monarch in der Geschichte des Königreichs, der älter als 80 Jahre geworden ist. Nur ihre Ururgroßmutter Victoria, die gut 63 Jahre auf dem Thron saß, und König Georg III. (gut 59 Jahre) wurden beide 81 Jahre alt. Elisabeth aber überstrahlt sie alle und begeht im Sommer ihr Platin-Jubiläum.

Wenn man ihrem geschwätzigen Enkel Harry glauben darf, der sein nicht mehr royales Dasein regelmäßig in vermutlich gut bezahlten Fernsehinterviews vermarktet, geht es seiner Großmutter großartig. Er lobte am Mittwoch in der „Today“-Show von NBC vor allem ihren Sinn für Humor, und behauptete, dass sie nur mit ihm über bestimmte Dinge reden könne, über die sie sonst mit niemanden reden könne. Er habe bei seinem Besuch bei ihr vor einigen Tagen auch sicherstellen wollen, dass sie beschützt werde und die richtigen Leute um sich habe. Angeblich soll sie Harry und seine Frau Meghan eingeladen haben, mit ihr und der Familie anlässlich ihres Jubi­läums im Sommer auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu erscheinen.

Bisher hat sich Elisabeth in diesem Jahr rar gemacht, auch weil sie sich im Februar mit Corona infizierte. Nur einmal ist sie öffentlich außerhalb einer ihrer Residenzen aufgetreten, beim Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres Manns Philip in der Westminster-Abtei.