Aktualisiert am

Harry und Meghan in London

Harry und Meghan in London :

Harry und Meghan in London : Rückkehr auf Abstand

Im Fokus der Kameras: Meghan und Prinz Harry treffen am Freitag zum Gottesdienst in der Kathedrale St. Paul’s ein. Bild: EPA

Der Vorteil einer viertägigen Party ist, dass irgendwann jeder zu seinem Recht kommt. Nach dem großen Auftritt der Thron-Jubilarin, die sich am Donnerstag gleich dreimal in der Öffentlichkeit präsentiert hatte, gehörte Tag zwei des „Platinum Jubilees“ den anderen Royals, insbesondere dem kalifornischen Familienzweig. Prinz Harry und seine Frau Meghan waren die bevorzugt fotografierten und gefilmten Celebrities beim Dankgottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul’s.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Das lag einerseits daran, dass die 96 Jahre alte Monarchin nach den Strapazen des Eröffnungstags ihren Kirchenbesuch ab­sagen ließ, wegen „Unwohlseins“ und „mit großem Widerstreben“, wie es im Palast hieß. Sie wurde von ihrem Sohn, Prinz Charles, vertreten, den die Briten mittlerweile so oft zu Gesicht bekommen, dass das Interesse der Fotografen ein wenig nachgelassen hat. Das verhält sich anders bei Meghan, die sich zwar regelmäßig durch Fernsehinterviews made in America in Erinnerung bringt, aber im analogen Londoner Leben zuletzt vor gut zwei ­Jahren aufgetreten war. Prinz Harry war immerhin mal zum Geburtstag seiner Großmutter im April eingeflogen.