Königin Elisabeth II. : Zum 70. Thronjubiläum ein Geschenk an die Nachfolger

Seit der Verlobung von Kronprinz Charles und Camilla hatte die Frage im Raum gestanden, welcher Status der Herzogin von Cornwall eines Tages zukommen würde. Jetzt nutzte Königin Elisabeth II. ihr 70. Thronjubiläum für eine Antwort. Camilla soll als „Queen Consort“ gekrönt werden, teilte die Königin mit. Manche interpretierten ihre Erklärung auch als Absage an gelegentlich angestellte Spekulationen, ob die 95 Jahre alte Monarchin eines Tages abdanken könnte. „Mein Leben wird immer dem Dienst an Ihnen gewidmet sein“, schrieb sie ihren Landsleuten. Diesen werde sie „mit ganzem Herzen“ versehen.

In der Erklärung, die mit „Ihre Dienerin, Elisabeth R.“ unterzeichnet ist, heißt es: Wenn eines Tages ihr Sohn Charles König werde, „weiß ich, dass Sie ihm und Camilla die gleiche Unterstützung zuteilwerden lassen, die Sie mir gegeben haben; und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass, wenn diese Zeit kommt, Camilla als Queen Consort bekannt ist“. Sie erinnerte an die historische Rolle dieser Aufgabe. „Ich war gesegnet, dass ich in Prinz Philip einen Partner hatte, der bereit war, die Rolle des Konsorten zu tragen und selbstlos die Opfer auf sich zu nehmen, die damit einhergehen. Es ist eine Rolle, in der ich meine eigene Mutter gesehen habe in der Regentschaft meines Vaters.“

Charles und Camilla äußerten sich „berührt und geehrt“ über die Erklärung. Als im Februar 2005 die Verlobung des Kronprinzen mit seiner Jugendliebe (und späteren zweiten Frau) bekannt gegeben wurde, war in einer Erklärung des Buckingham Palace die „Absicht“ verkündet worden, „dass Mrs. Parker-Bowles den Titel Her Royal Highness Princess Consort benutzen wird, wenn der Prince of Wales den Thron besteigt“. Seither hatte Charles immer wieder den Wunsch bekundet, Camillas Konsorten-Status mit dem Titel einer Königin zu verbinden.

Die Königin beging den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung am Familiensitz in Sandringham, wo ihre Familie versammelt war. Traditionell feiert sie diesen Tag nicht, weil am 6. Februar 1952 ihr Vater, King George VI., gestorben ist. Er war im Alter von nur 56 Jahren nach schwerer Krankheit in Sandringham tot im Bett gefunden worden, als sich Elisabeth auf einer Auslandsreise befand. Die „Platinum“-Feier soll Anfang Juni nachgeholt werden, dann sind vier Tage lang ­Veranstaltungen im ganzen Land geplant. Sie beginnen am 2. Juni, dem Tag der Krönung, die dann 69 Jahre zurückliegen wird. Auch Auftritte der Königin werden erwartet.

Am Vorabend zum eigentlichen „Platinum-Jubiläum“ hatte die Queen Bürger von Sandringham, die sich ehrenamtlich engagieren, zu einem Empfang eingeladen. Dabei wurde ihr ein großer Kuchen überreicht mit der Bitte, ihn anzuschneiden. Die Queen setzte daraufhin ein langes Messer an und scherzte: „Ich denke, ich stecke nur das Messer rein. Jemand anderes kann den Rest machen.“ Ein Gast sagte später, die Monarchin, die im April ihren 96. Geburtstag feiert, sei „in blendender Form“ gewesen. Es war ihr erster Auftritt seit Oktober.