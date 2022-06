Thronjubiläum : Königin Elisabeth trifft Paddington Bär

Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums hat die britische Königin Elisabeth II. wieder einmal ihren Humor bewiesen. In einem Video, das am Samstagabend der Feierlichkeiten veröffentlicht wurde, ist die 96 Jahre alte Monarchin in einem prunkvollen Raum ihres Palasts an einem Tisch mit der Kinderbuch-Figur Paddington Bär zu sehen. Zu dem in feinem Porzellan gereichten Tee zieht Paddington ein Marmeladen-Sandwich aus seinem alten roten Hut.

„Ich habe immer eins für Notfälle dabei“, sagt die animierte Bärenfigur zur Königin. „Ich auch“, entgegnet Elisabeth II. und zieht mit einem Lächeln ein Marmeladensandwich aus ihrer Handtasche. „Für später“, fügt sie vor dem erstaunten Paddington hinzu und lässt das Sandwich wieder in ihre Tasche fallen.

Unterdessen dringt von draußen der Lärm einer jubelnden Menge vor dem Schloss hinein und ein Palast-Bediensteter sagt zur Königin: „Die Feier wird gleich beginnen, Eure Majestät.“ Paddington Bär zieht daraufhin abermals seinen Hut und wünscht der Königin: „Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Ma'am!“ Dann fügt er hinzu: „Und Danke. Für alles!“

Berichten zufolge war das Video bereits im März auf Schloss Windsor gedreht worden. In die Überraschung waren nur wenige Mitglieder der königlichen Familie eingeweiht.

Das Video war Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten, die am Samstagabend mit einem Konzert vor dem Buckingham Palast fortgesetzt wurden. Zahlreiche Popstars und rund 22.000 Zuschauer feierten dort die 70-jährige Regentschaft der Königin. Die legendäre Rockband Queen mit dem Sänger Adam Lambert eröffnete die Party mit ihren Hits „We Will Rock You“, „Don't Stop Me Now“ und „We Are The Champions“.

Abschluss der Feierlichkeiten mit Festumzug und vielen Stars

Die Königin selbst schaute sich das Spektakel zu ihren Ehren auf Schloss Windsor im Fernsehen an. Am Freitag hatte Elizabeth II. bereits beim großen Dankgottesdienst in der Londoner Saint-Paul-Kathedrale wegen „Unwohlseins“ gefehlt. Auch ihren für Samstag geplanten Besuch des traditionsreichen Pferderennens in Epsom sagte die 96 Jahre alte Königin aus gesundheitlichen Gründen ab.

Auf der Ehrentribüne versammelte sich aber trotzdem viel royale Prominenz, unter ihnen Thronfolger Prinz Charles und sein ältester Sohn, Prinz William. Dessen Bruder Harry und seine Frau Meghan, die anlässlich des Thronjubiläums aus den Vereinigten Staaten nach London gereist sind, waren jedoch nicht anwesend. Ihr zweites Kind Lilibet hatte am Samstag Geburtstag.

Zu den weiteren Künstlern, die am Samstagabend auf der Bühne stehen, zählen die Motown-Legende Diana Ross, der britische Sänger Rod Stewart, die US-Sängerin Alicia Keys und der italienische Tenor Andrea Bocelli.

Zum Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen finden am Sonntag überall in Großbritannien Festessen unter freiem Himmel statt. Millionen Gäste werden zu den von mehr als 70.000 Gastgebern ausgerichteten Picknicks erwartet.

Höhepunkt des Tages ist dann ein großer Festumzug im Zentrum von London, der zum Buckingham-Palast führt. Musiker, Artisten, Tänzer und Schauspieler stellen die zahlreichen historischen Veränderungen dar, die sich seit der Thronbesteigung von Elisabeth II. im Jahr 1952 ereignet haben. Am Ende der Parade wird vor dem Palast, angeführt von Popstar Ed Sheeran, die Nationalhymne „God Save the Queen“ gesungen.