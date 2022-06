Bild: AP

Tag vor den Feierlichkeiten

Menschen gehen am Tag vor Beginn des Jubiläumswochenendes die Mall in London entlang. Großbritannien wird das 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. mit viertägigen Festlichkeiten begehen – beginnend mit der Geburtstagsparade am 2. Juni, der „Trooping the Colour“ – eine Parade von mehr als 1400 Soldaten.