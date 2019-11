Foltermethoden der CIA : „McCain riet mir: ,Passen Sie auf sich auf!‘“

Herr Jones, Sie haben als Mitarbeiter des amerikanischen Senats einen fast 7000 Seiten langen Untersuchungsbericht über Verhör- und Foltermethoden der CIA verfasst. Was hielten Sie von der Idee, aus Ihrer Arbeit einen Film zu machen?

Als der Bericht im Dezember 2014 endlich veröffentlicht wurde, gehörte es zu meinen Aufgaben, mit Investigativjournalisten und anderen Interessierten darüber zu sprechen, also die Ergebnisse zu präsentieren und verständlich zu machen. Zumindest, soweit das im Rahmen der Geheimhaltung möglich war. Eine der Personen, mit der mich das Büro der Senatorin Dianne Feinstein damals in Verbindung brachte, war der Regisseur Scott Z. Burns. Ich weiß bis heute nicht, ob er damals schon den Plan für ein Drehbuch hatte. Aber unser Gespräch war von Anfang an anders als alle anderen. Er fragte mich nicht bloß nach Allgemeinplätzen, sondern nach Details in den Fußnoten. Da hatten sich die richtigen zwei Nerds gefunden, beide besessen von der Wahrheit. Dass dann tatsächlich ein Film aus der Sache wurde, fand ich erstaunlich, aber auch faszinierend.