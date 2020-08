Kein Interesse an Konzert? : Teilnehmerziel für Corona-Experiment mit Tim Bendzko verfehlt

Ruhrgebiet : Maskenverweigerer verletzen Bahnmitarbeiter und Mitreisenden

Seit vergangener Woche wird in NRW das Nicht-Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in den Öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem Bußgeld bestraft. Im Ruhrgebiet kam es dennoch zu Zwischenfällen. Maskenverweigerer griffen Bahnmitarbeiter und einen Mitreisenden an.