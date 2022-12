Neues von den Promis : Taylor Swift sorgt sich um ihre Sicherheit

Aktualisiert am

Taylor Swift fürchtet um ihre Sicherheit. Nach der Veröffentlichung der Flugdaten ihres Privatjets durch Yard, ein Marketingunternehmen für Nachhaltigkeit, gab die Sängerin zu, sich als Zielscheibe möglicher Stalker zu fühlen. „Taylor hat ein Vermögen in Technologie investiert, um den Standort ihres Fliegers geheim zu halten. Jetzt muss sie wieder von vorne anfangen“, sagte ein Vertrauter der „Sun“.

In den vergangenen Monaten war über Swifts Privatjet viel diskutiert worden, nachdem Yard die Flugbewegungen registriert hatte. Laut dem Unternehmen soll der Flieger der Grammy-Preisträgerin („Shake It Off“) zwischen Januar und Juli etwa 170 Mal gestartet sein. Der Jet war insgesamt fast 23.000 Minuten lang in der Luft. Dabei soll Swifts Maschine fast 8300 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen haben.

Die Zweiunddreißigjährige steht daher auf dem ersten Platz der Liste der prominenten Klimafrevler des Unternehmens. Auch der Boxer Floyd Mayweather, der Rapper Jay-Z und die Realitydarstellerin Kim Kardashian schnitten nicht gut ab.

Swifts Vertrauter verglich die Angaben zu den Flügen jetzt mit Stalking. „Falls ihr etwas passiert, kann das Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden“, drohte er.