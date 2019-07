Taufe von Archie am Samstag : Der Palast hat nicht mehr das Sagen

Viel mehr als der Ort, an dem sie stattfindet, ist über die Taufe von Archie Harrison Mountbatten-Windsor am Samstag nicht bekannt. Aus der Tradition des Königshauses lässt sich aber einiges schließen. Und die Queen hat keine Zeit.

Niemand habe sie gefragt: Ob ihr der Termin passe, ob es ihr gut genug gehe, ob sie und William überhaupt morgens um 11 Uhr bereit seien zu der Taufe. Jahre später nach jenem 4. August 1982 beklagte sich Prinzessin Diana bitterlich über die Art und Weise, wie ihr Erstgeborener getauft wurde. Sie habe die meiste Zeit geweint, weil es ihr so schlecht gegangen sei.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Die Geburt des künftigen Thronfolgers William lag damals gerade einmal sechs Wochen zurück. Seine Mutter fühlte sich unwohl, litt weiterhin unter Bulimie, hasste das ganze Spektakel um sie herum, das ihr „der Palast“ angeblich aufgezwungen hatte. Dass der 4. August ein besonderer Tag war, der

82. Geburtstag von Queen Mum, der Mutter der Königin also, ließ sie in den geheimen Aufzeichnungen für ihren Skandal-Biographen Andrew Morton unerwähnt. Dafür beschwerte sie sich ausgiebig darüber, dass viele offizielle Bilder gemacht wurden, bei denen sie allerdings nur eine Nebenrolle spielte.

Bald 40 Jahre ist die Taufe von Prinz William her. Viel hat sich seitdem im Hause Windsor geändert. Und dazu zählt nicht nur, dass das Taufkleid, das aus dem Jahr 1841 und von Königin Victoria stammt, nicht mehr in Gebrauch ist, da es zu altersschwach wurde, sondern eine Nachbildung. In dieser wurde schon Prinz George, Williams Erstgeborener, 2013 getauft und auch seine beiden Geschwister. Cousin Archie, das erste Kind von Harry und Meghan, wird an diesem Samstag ebenfalls die im Jahr 2004 von Modedesignerin Angela Kelly im Auftrag der Königin angefertigte Kopie tragen.

Ein Original ist allerdings das goldene Taufbecken „Lily Font“, das von Victorias Mann Albert 1840 entworfen und seitdem immer wieder bei Taufen innerhalb der königlichen Familie verwendet wurde. Das Becken mit Lilienblüten und Efeublättern aus vergoldetem Silber ist Teil der Sammlung, zu der auch die Kronjuwelen gehören, und wird im Tower aufbewahrt.

Viel mehr als der Ort, die Kapelle von Windsor Castle, ist über die Taufe von Archie Harrison Mountbatten-Windsor nicht bekannt. Nur wer die „private Zeremonie“ leiten wird, teilte der Buckingham-Palast offiziell mit: der Erzbischof von Canterbury Justin Welby. Er hat auch schon Meghan getauft, die so Mitglied der anglikanischen Kirche wurde, kurz bevor sie Harry heiratete. Auch Harrys und Meghans Trauung vollzog der Erzbischof, der ein Vertrauter des jungen Paars sein soll.

Nur etwa 25 Mitglieder der königlichen Familie und enge Freunde sollen sich zur Taufe des zwei Monate alten Jungen einfinden, namentlich der Großvater Prinz Charles und seine Frau Camilla, Meghans Mutter Doria Ragland, und Harrys Bruder William mit Frau Kate und ihren drei Kindern. Königin Elisabeth II. wird nicht teilnehmen, sie habe keine Zeit, heißt es. Und auch, dass Archie, nur der siebte in der Thronfolge, der kein Prinz und keine königliche Hoheit ist, der Königin durchaus wichtig sei. Angeblich aber haben Meghan und Harry den Termin ohne Rücksprache mit Archies Urgroßmutter gewählt, so dass die Monarchin leider absagen musste. Sie war allerdings auch schon im vergangenen Jahr nicht bei der Taufe von Willams Sohn Prinz Louis, dem fünften in der Thronfolge.

Wer sonst noch kommt, bleibt ein Geheimnis. Eine kleine Auswahl von Fotos wird es erst nach der Taufe geben. Ein Hoffotograf wie noch bei den Taufen von William und Harry wird sicher nicht anwesend sein. Besonders gerätselt wird über die Paten des kleinen Archie. Die Auserwählten wollen angeblich anonym bleiben, was ausgesprochen ungewöhnlich ist. Bislang wurden die „godparents“ stets bekannt gegeben, waren es doch meist Personen von Rang und Namen. Bei Prinz William waren es etwa Konstantin II., der ehemalige griechische König, Lord Romsey, Prinzessin Alexandra, eine Kusine der Königin, und die Herzogin von Westminster.

Für Harry, den Zweitgeborenen, wurden schon weniger königliche und eher bürgerliche Paten gewählt, neben seinem Onkel Prinz Andrew auch Carolyn Bartholomew, die einst mit Diana in einer WG wohnte und angeblich auch zu Archies Taufe erwartet wird. Ob Archie wirklich Hollywoodstar George Clooney oder die Moderatorin Oprah Winfrey als Pate bekommt, werden der Herzog und die Herzogin von Sussex vielleicht nie verraten. Tennisspielerin Serena Williams, die angeblich auch in Frage gekommen wäre, ist nicht bei der Taufe in Windsor. Sie müsse arbeiten, ließ sie wissen. Die Amerikanerin spielt an diesem Samstag gegen die Deutsche Julia Görges in Wimbledon.

Die Liste der möglichen Kandidaten indes ist lang und reicht von Prinzessin Eugenie, der Kusine von Harry, bis zu Prinz Seeiso von Lesotho. Auch Dianas Schwestern, Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes, werden genannt. Die beiden aber wurden schon damals bei Williams und Harrys Taufen übergangen. Da allerdings hatte noch die Königin und „der Palast“ das Sagen. Das hat sich inzwischen geändert.