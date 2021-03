Aktualisiert am

„Ich musste beweisen, dass es jemanden wie mich in der Gesellschaft gibt“

Transgender-Moderatorin : „Ich musste beweisen, dass es jemanden wie mich in der Gesellschaft gibt“

In Bangladesch gibt es erstmals eine Transgender-Nachrichtensprecherin. Ihr Weg bis dahin sei „von unerträglichem Schmerz“ begleitet gewesen, berichtet die 29 Jahre alte Tashnuva Anan Shishir.

Nachrichten-Moderatorin in Teilzeit: Tashnuva Anan Shishir Bild: AP

Tashnuva Anan Shishir ist in ihrem Heimatland Bangladesch die erste Transgender-Nachrichtensprecherin. Die 29 Jahre alte Moderatorin hatte vergangene Woche zum ersten Mal beim Satellitensender Boishakhi TV in der Hauptstadt Dhaka einen drei Minuten langen Auftritt. Danach bekam sie Applaus ihrer Kollegen und brach in Tränen aus.

Wie sie der „New York Times“ nun berichtete, war der Weg bis dahin von „unerträglichem Schmerz“ begleitet. Als Kind sei sie für ihre weiblichen Züge gehänselt, später schikaniert, beschimpft und von Familienmitgliedern abgelehnt worden. Sie lebte in einem Slum, erlitt Hunger und überlebte mehrere Suizidversuche. „Ich musste beweisen, dass es jemanden wie mich in der Gesellschaft gibt“, sagte Shishir.

Der TV-Sender teilte nun mit, er wolle mit ihrem Einsatz als Sprecherin die gesellschaftlichen Veränderungen in dem Land unterstützen. Zwar hat Bangladesch die „Hijras“ , wie Transgender-Frauen in Südasien traditionell genannt werden, im Jahr 2013 als „drittes Geschlecht“ anerkannt. Dennoch sind sie in dem mehrheitlich muslimischen Land weiter starker Diskriminierung ausgesetzt.

Ihren Job als Nachrichtensprecherin führt Shishir nun in Teilzeit aus. Daneben betätigt sie sich noch als Schauspielerin und absolviert ein Gesundheitsstudium.