Der 79-Jährige soll in seinem Haus in der Nähe von Chicago gestorben sein. Hierzulande war der Amerikaner bekannt geworden, als ein Deutscher nach einem gemeinsamen Auftritt in Springers Show seine Ex-Frau ermordet hatte.

Der amerikanische Talkshow-Moderator Jerry Springer ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren, wie seine Sprecherin Linda Shafran der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. Der lokale TV-Sender WLWT5 zitierte eine Stellungnahme der Familie. Demnach war der ehemalige Bürgermeister der Stadt Cincinnati am Donnerstag friedlich in seinem Haus in der Nähe der Metropole Chicago gestorben. Das Promi-Portal TMZ schrieb Springer sei nach „kurzer Krankheit“ verstorben und berief sich dabei auf einen Sprecher von Springers Familie. Bei dem Moderator mit deutsch-jüdischen Wurzeln soll vor einigen Monaten Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden sein.

Springer hatte seine berühmte Show von 1991 bis zu ihrer Einstellung 2018 ganze 27 Jahre lang moderiert. In den Folgen ging es hauptsächlich um Familien- und Ehestreit, Untreue und Beleidigungen. Dabei wurden die Konflikte von Springer stets sorgfältig angeheizt, bis die Kontrahenten nach vielen Flüchen und Vulgaritäten häufig körperlich aufeinander losgingen und von Sicherheitspersonal getrennt wurden.

Die Show erreichte in den USA Ende der 90er Jahre Rekord-Einschaltquoten und hatte zeitweise mehr Zuschauer als die legendäre Talkshow „Oprah“ von Oprah Winfrey. Einige Episoden wurden Kult, wie etwa eine Folge, in der sich Prostituierte eine Prügelei mit ihren Zuhältern lieferten. Die Sendung wurde Teil der englischsprachigen Populärkultur und mit dem Musical „Jerry Springer: The Opera“ geehrt.

In Deutschland war Springer vor über 20 Jahren bekannt geworden, nachdem ein in Florida lebender Deutscher seine Ex-Frau nach einem gemeinsamen Auftritt in der Springer-Show ermordet hatte. Wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Sendung im Juli 2000 war die Leiche der Frau gefunden worden.