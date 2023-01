Tag 7 im Dschungelcamp 2023 : Von Nacktnattern und BH-Überlegungen

D-Promis, die kaum Körperhygiene betreiben. An jeder Ecke Zoff. Überall Kakerlaken – und RTL filmt alles mit. Aber genug von Berlin. Kommen wir zum Dschungelcamp. Da beginnt der Tag wie jeder andere: Djamila Rowe sinniert darüber, ob sie einen BH anziehen soll oder nicht. Wieder eine Analogie zu Berlin. Da läuft momentan die Fashion Week – und auch Djamila beschäftigt sich ausführlich mit Modefragen. Zum Glück nimmt die Meteorologie ihr die Wahl ab: „Das entscheidet das Wetter.“ Klar, scheint die Sonne, bleibt der BH aus. Wenn es regnet, wird er angezogen. Ein smartes Vorgehen. Immerhin sprechen wir bei Djamila von einem BH-Volumen, das bei sturzflutartigen Regenfällen notfalls jederzeit zur Arche Noah umfunktioniert werden kann.

Stichwort BH: Nacktnatter Cecilia Asoro hatte im Vorfeld ihres Blauhelmeinsatzes im australischen IQ-Krisengebiet angekündigt, sie würde selbstverständlich nackt duschen. Allerdings: Das Erotischste, was man bisher von ihr gesehen hat, ist ein verzückter Gigi, der wie in Trance versucht, seinen unterdurchschnittlich versorgten Kalorienhaushalt durch das Verkosten ihre Zöpfe auszugleichen. Vielleicht spart sie sich den hüllenlosen Part ihres Dschungel-Aufenthaltes auch für die zweite Woche auf, in der die Zuschauer beginnen, Kandidaten rauszuvoten. Da ist es immer gut, ein paar sendereife nackte Tatsachen in der Hinterhand zu haben.

Team „Germany's Next Topmodel“ (bestehend aus Ex-Teilnehmerin Tessa Bergmeier und Catwalk-Coach Papis Loveday) widmet sich derweil dem redaktionellen Kernziel des Dschungel-Formats, dem hemmungslosen Lästern. In diesem Fall über: Model-Mama Heidi Klum. Tessa und Papis haben die Gründerin der Günther-Klum-Modelacademy mit angeschlossener TV-Verwertung sehr intensiv kennengelernt und nutzen die Gelegenheit am Lagerfeuer, der Nation ihre persönliche Charakteranalyse mit auf die Zielgeraden zur 18. Staffel zu geben. Die startet am 16. Februar und wird, wie es der Zufall so will, hier in dieser Zeitung von Ihrer Lieblings-„Chefreporterin GNTM“ begleitet. Aber ich schweife ab.

Heidi Klum sei „bitter, eiskalt, fake“

Tessa jedenfalls beschreibt Heidi Klum als „bitter, eiskalt, fake und ohne Empathie“. Außerdem erinnert sie sich, dass Klum damals sehr neidisch auf sie war, weil „alle haben geschrieben, Tessa Bergmeier stiehlt Heidi Klum die Show“. Neben ihr erinnert sich daran allerdings nicht mal Google. Aber auch Papis hat offenbar kein Interesse, jemals zu GNTM zurückzukehren und legt nach: „Das ist Machtmissbrauch. Heidi Klum denkt nur an sich. Keiner darf mehr strahlen als sie.“ Wobei zumindest das mit dem Strahlen zu stimmen scheint, denn allein die Industriescheinwerfer, die ProSieben benötigt, um die Einzelaufnahmen mit Heidi Klum zu überblenden, fressen mehr Strom als die fünfundzwanzig größten afrikanischen Länder zusammen.