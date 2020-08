Interview mit Rooz : „Es ist absurd, wenn sich Bushido als Opfer darstellt“

Exklusivinterview: Roozbeh Farhangmehr alias Rooz (rechts) sprach mit Arafat Abou-Chaker 2015 in dessen Café in Berlin. Bild: Youtube/Hiphop.de/Screenshot/F.A.Z.

Rooz, am Montag beginnt in Berlin der Prozess gegen Arafat Abou-Chaker wegen dessen Streit mit dem Rapper Bushido. Dem Clanchef wird unter anderem Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie haben 2015 das bis heute einzige ausführliche Interview mit Abou-Chaker geführt. Wie kam es dazu?

Ich hatte ihn vorher bei Bushido-Interviews schon ein paarmal getroffen. Arafat war damals so etwas wie der Manager von Bushido, und er fand mein Youtube-Format „Was los“ wohl gut, deswegen kam es überhaupt zu den Interviews mit Bushido. Meine Sendung war damals noch ziemlich neu und ungewöhnlich, ich habe einfach stundenlang mit Rappern gequatscht und das gefilmt. Viele der Rapper, die heute vor allem für ihre Interviews bekannt sind, konnten sich zum ersten Mal richtig ausleben. Die Zuschauer haben sie kennengelernt. Außerdem wurden Streits zwischen Rappern nicht mehr nur in Liedern ausgetragen, sondern auch in Interviews – zum Beispiel der Streit zwischen Kay One und Bushido.