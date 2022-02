Halftime-Show beim Super Bowl : „In Zukunft werden sie uns nicht mehr übersehen können“

Eine Häuserzeile à la Compton, natürlich mit Burgerladen und Beautysalon, Straßenkreuzer in Schiffsgröße und endlose Straßenzüge: mehr Los Angeles ging nicht. Dr. Dre, in Compton aufgewachsen und wie Ice Cube und Eazy-E Mitglied der dort Ende der Achtziger gegründeten Hip-Hop-Gruppe N.W.A., kurz für Niggaz Wit Attitudes, hatte für die Halftime des Super Bowl LVI „Bigger and Better“ versprochen und hielt Wort.

Mit der Partyhymne „The Next Episode“ stimmten er und Snoop Dogg die mehr als 100.000 Fans im SoFi-Stadium in Inglewood in der Nacht zu Montag auf die erste Hip-Hop-Show bei einem Endspiel der National Football League (NFL) ein, bevor es nahtlos mit Tupac Shakurs „California Love“ weiterging. Als Überraschungsgast hing ein paar Takte später 50 Cent mit den Füßen an der Decke eines der weißgetünchten Häuser, und spielte zu „In Da Club“ mit zwei Dutzend Tänzerinnen House Party.

Mary J. Blige, in weiß-silbernem Pailletten-Body und Overknee-Stiefeln, riss die Zuschauer mit ihrem von Dr. Dre produzierten Klassiker „Family Affair“ von den Sitzen. In den Logen des SoFi-Stadiums begannen die ersten prominenten Footballfans, unter ihnen Jennifer Lopez und Freund Ben Affleck, Ellen DeGeneres und Ehefrau Portia de Rossi sowie Rebel Wilson, zu tanzen.

Erst besinnlich, dann politisch

Bei Bliges Herzschmerztitel „No More Drama“ wurde es kurz besinnlich – bis Kendrick Lamar zu „M.A.A.D. City“ und „Alright“ eine Gruppe blondgefärbter Tänzer aus Pappkartons springen ließ. Hinter der Häuserzeile machte sich derweil Eminem warm. Während Blige und 50 Cent im Takt wippten, sang der Rapper „Lose Yourself“ – und ließ die Zuschauer jubeln. Am Ende seines Sets gab Eminem sich ungewohnt politisch. Fast 50 Sekunden lang kniete er nieder und senkte den Kopf, um nach Vorbild des früheren Quarterback Colin Kaepernick ein Zeichen gegen Rassismus und Benachteiligung zu setzen.

Schon Präsident Joe Biden hatte kurz vor dem NFL-Finale zwischen Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals mehr Diversität gefordert. Noch immer, mahnte der Demokrat in einem Interview mit dem Sender NBC, beschäftige die Footballliga fast ausschließlich weiße Trainer. „Die Liga besteht aus so vielen dunkelhäutigen Sportlern und ist so divers – die Vorstellung, dass es nicht genügend afroamerikanische Coaches geben soll, ist abwegig“, hatte Biden der NFL einige Stunden vor dem Endspiel vorgeworfen.

Auch Dr. Dre ließ in den Tagen vor der ersten Halftime, in der ausschließlich Rap und Hip-Hop gespielt wurde, Kritik anklingen. Die NFL habe die traditionell schwarze Musikrichtung jahrzehntelang vernachlässigt. „Es ist verrückt, dass es so lange gedauert hat, bis wir anerkannt wurden. Wir werden so dick auftragen, dass sie uns in Zukunft nicht mehr übersehen können“, hatte der Sänger und Produzent bei einer Pressekonferenz mit Pepsi als Sponsor der berühmten Halftime angekündigt.

Ob Dr. Dre dick genug aufgetragen hat, bleibt abzuwarten. Echten Fans von Rap und Hip-Hop könnte in der Halftime etwas gefehlt haben. Anspielungen auf Polizeigewalt, Drogen und sexuelle Exzesse mussten Dr. Dre und seine Hip-Hop-Kollegen für den Auftritt bei der Super Bowl aus den Texten streichen – für mehr Familienfreundlichkeit.