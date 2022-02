Super Bowl : Für ganz Los Angeles ist es ein Heimspiel

In Los Angeles wird schon vor dem Super Bowl überall gefeiert. Das Finale der National Football League am Sonntag treibt die Preise in die Höhe – auch wegen der vielen Stars.

Ein Musikfestival auf der Market Street in Inglewood, Sportwettkämpfe online bei der „Tailgate Tour Super Week“ der Rams und Chargers in Santa Monica, Auftritte von Stars wie Halsey und Miley Cyrus in der Crypto.com-Arena in Downtown: In Los Angeles wird schon vor dem Super Bowl an jeder Ecke gefeiert. Das Finale der National Football League (NFL), bei dem die Los Angeles Rams am Sonntag in Inglewood auf die Cincinnati Bengals treffen, zieht bei sinkenden Inzidenzen auch Nicht-Football-Fans wieder aus dem Haus. Zudem sind mehr als 150.000 Amerikaner aus anderen Regionen des Landes zum Super Bowl angereist.

Wie das Marktforschungsunternehmen Micronomics errechnete, geben sie bis Sonntag mehr als 475 Millionen Dollar für Hotels, Restaurants und Shopping aus. Adam Burke, Chef des Tourismusbüros von Los Angeles, feiert das Sportspektakel nach zwei Pandemiejahren als Zeitenwende: „Der Super Bowl LVI ist der perfekte Meilenstein für unser Comeback.“ Hotels wie das Bel-Air und das Beverly Hills Hotel – Durchschnitts-Zimmerpreis an diesem Wochenende etwa 2000 Dollar je Nacht – sind längst aus­gebucht. Parkplätze in der Nähe des So Fi Stadium in Inglewood kosten angeblich bis zu 5000 Dollar.

Nicht nur für die Rams, seit 2016 wieder zurück in Los Angeles, wird der Super Bowl ein Heimspiel. In der berühmten Halbzeitpause, für viele der etwa 100 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen der Höhepunkt des Sportspektakels, stehen gleich drei kalifornische Musiker auf der Bühne in Inglewood. Dr. Dre stammt wie Kendrick Lamar aus dem benachbarten Compton, Snoop Dogg aus Long Beach südlich von Los Angeles. Eminem, der vierte Rapper des Super Bowl LVI, fliegt aus Detroit ein, Mary J. Blige, die „Queen of Hip-Hop Soul“, kommt aus New York nach Los Angeles. Wie Dr. Dre bekannt gab, werden die Sänger am Sonntag zudem von den tauben Hip-Hop-Musikern Sean Forbes und Warren „WaWa“ Snipe begleitet. Shawn Carter, besser bekannt als Jay-Z, der die Halftime zum dritten Mal für den Sponsor Pepsi produziert, soll bereits mehrere Dolmetscher für Gebärdensprache eingeladen haben.

Was Dr. Dre und seine Hip-Hop-Kollegen für die zwölf Minuten lange Halftime planen, bleibt derweil ein Geheimnis. Dass die National Football League in Los Angeles besonders groß auffährt, hat aber Tradition. Michael Jacksons Auftritt in Pasadena, bei dem er aus Rauchwolken stieg, bevor er mit 3500 Kindern „Heal the World“ sang, zählt auch fast 30 Jahre später noch zu den spektakulärsten Halftimes.

Damals waren knapp 90.000 Zuschauer live dabei, am Sonntag werden es mehr als 100.000 Football-Fans sein, etwa jeder Dritte aus Kalifornien. Die letzten Tickets für das Sportereignis mit den höchsten Einschaltquoten kosten bei Stub Hub mindestens 3000 Dollar. Dafür gibt es die Eintrittskarte nach dem Kick-off auch als digitales Souvenir in Form eines Non-Fungible Token. Wer in Corona-Zeiten Abstand hält, mietet eine Loge. Die Separees in dem vor knapp zwei Jahren eröffneten, mehr als fünf Milliarden Dollar teuren So Fi Stadium kosten 250 000 Dollar oder mehr. Neben einer Bar, Catering und Bildschirmen für die legendären Werbespots des Super Bowl bieten die Luxussuiten den besten Blick auf Mittellinie und Endzones.

Auf nackte Haut wie im Jahr 2004 müssen die Football-Fans aber verzichten. Nach Janet Jacksons „Nipplegate“ mit Justin Timberlake, der damals während des gemeinsamen Duetts in der Halftime die Brust der Sängerin entblößte, schloss Dr. Dre für Sonntag weitere Kleiderpannen aus. „Ich konnte Snoop und Eminem überzeugen, den Penis in der Hose zu lassen“, witzelte der Rapper und Produzent am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. „Das war besonders bei Eminem nicht ganz leicht.“