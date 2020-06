Südtirol will Tourismus retten : Die Deutschen kommen

Auf die Deutschen ist Verlass. Zum Beispiel auf Sabine und Bastian aus Fürstenfeldbruck. Den Aufenthalt in ihrem Stammhotel in Siebeneich (italienisch Settequerce) nahe Bozen hatten sie für April gebucht. „Gleich zum Auftakt der Radlsaison“, sagt Sabine, die immerfort gute Laune zu versprühen scheint. Radtouren im Frühjahr in Südtirol machen die beiden seit vier Jahren.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Doch im April war das Napura Art & Design Hotel in Siebeneich geschlossen. Zu dieser Zeit war wegen der Corona-Pandemie in Südtirol und in ganz Italien eigentlich alles geschlossen. Eine formale Grenzsperrung gab es indes nicht. Mit dem Auto konnte man auch während Lockdown und Shutdown nach Italien einreisen, sofern es die Österreicher, Schweizer, Franzosen und Slowenen zuließen. Bloß brauchte man in Italien selbst eine sogenannte Eigenermächtigung, wonach die Ortsveränderung aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen unabdingbar sei. Reisen zu Erholungszwecken gehörten nicht zu den notwendigen Ausnahmegründen und waren damit verboten.

Das ist seit dem 3. Juni anders: Die volle Bewegungsfreiheit im ganzen Land ist wiederhergestellt. Italien ist wieder „geöffnet“, auch für den internationalen Tourismus. Viele Hotels und Restaurants sind freilich noch immer geschlossen, weil die Betreiber nicht wissen, ob überhaupt Gäste kommen und ob sie unter den Einschränkungen der Hygiene- und Abstandsregelungen ihre Einrichtungen gewinnbringend betreiben können.

Die Invasion der Deutschen ist durchaus erwünscht

Das Napura-Hotel in Siebeneich, ein dreistöckiges Haus mit 40 Zimmern inmitten von Apfelplantagen, hat seit dem 18. Juni wieder geöffnet. Zu den ersten Gästen am ersten Tag – fast alles Deutsche – gehörten auch Sabine und Bastian aus Fürstenfeldbruck. Von den Radtouren der vergangenen Tage sind sie begeistert: strahlende Sonne, sommerliche Temperaturen, weniger Betrieb als sonst auf dem famosen Radweg zwischen Bozen und Meran am Ufer der Etsch sowie auf den anderen Radrouten.

Dass man im Hotel Einweg-Plastikhandschuhe und Mund-Nasen-Schutz tragen muss, wenn man sich am Frühstücksbuffet bedient, stört sie nicht. Die einschlägigen Regeln für den Kampf gegen das Coronavirus kennen sie von daheim. Südtirol sei mit Blick auf eine mögliche Ansteckung gewiss nicht gefährlicher als Bayern, sagen sie. Aber von einer ursprünglich geplanten Weiterreise nach Salò am Gardasee haben sie Abstand genommen: Das liege ja in der Lombardei, wo die Infektionszahlen in Italien bekanntlich am höchsten seien.

Zum kalendarischen Sommerbeginn mit viel Sonne und Wärme konnte man in Südtirol beobachten, wie verdient der informelle Titel eines Reiseweltmeisters ist. Die jüngste Invasion der Deutschen ist von der Fremdenverkehrswirtschaft in Italien überaus erwünscht: Es gilt den Totalverlust des Frühjahrs wenigstens teilweise auszugleichen. Der Brennerpass und die Brennerautobahn sind die bewährten Einfallstore: Wohnmobile, Autos mit Fahrradträgern, Cabriolets mit geöffnetem Verdeck, Kolonnen von Motorradfahrern aus Deutschland führten am Samstag an der Ausfahrt Brixen zum ersten Stau der Saison. Die Betreibergesellschaft der mautpflichtigen Autobahn berichtete von einer Zunahme der Einreisen um 240 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Wochenende.