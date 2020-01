Sieben Deutsche getötet : Unfallfahrer von Südtirol kommt in Kloster unter Hausarrest

Anfang Januar war ein Autofahrer in Südtirol in eine Gruppe deutscher Urlauber gerast und hatte dabei sieben Menschen getötet. Statt ins Gefängnis zieht der Mann nun zunächst ins Kloster – wo er unter Hausarrest steht.

Der zuständige Untersuchungsrichter in Bozen hat der Verlegung des 27 Jahre alten Unfallfahrers, der am 5. Januar in Luttach in Südtirol einen Unfall mit sieben Todesopfern verursacht hatte, vom Untersuchungsgefängnis in den Hausarrest zugestimmt. Wie italienische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, befindet sich Stefan L. seit Donnerstagvormittag im Kloster Neustift in Vahrn bei Brixen. Die Verlegung des offenbar weiterhin psychisch labilen Mannes vom Gefängnis in das Kloster hatten die Anwälte des Unfallfahrers schon vor Tagen beantragt, dem Antrag stimmte der zuständige Bozener Untersuchungsrichter Emilio Schönsberg jetzt zu.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Stefan L. soll in dem Kloster der Augustiner-Chorherren zur Messe gehen und auch sonst am religiösen Leben teilnehmen können. Außerdem wird er weiter psychotherapeutisch behandelt. Stefan L. wird rund um die Uhr von Polizisten bewacht, darf in seinem Hausarrest aber Besuch empfangen.

In der Untersuchungshaft in Bozen soll der Unfallfahrer, der in den frühen Morgenstunden des 5. Januar mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit und in betrunkenem Zustand in eine Gruppe von Fußgängern gefahren war, mehrfach Selbstmordabsichten geäußert haben. Bei dem Unfall waren drei Frauen und drei Männer Anfang zwanzig auf der Stelle getötet worden, eine weitere junge Frau starb weniger Tage später an ihren schweren Verletzungen. Weitere zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die meisten Unfallopfer waren Studenten aus Nordrhein-Westfalen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Untersuchungsrichter Schönsberg hat einen Gutachter bestellt, der die Geschwindigkeit des von Stefan L. gesteuerten Audi TT ermitteln soll. Auch die Anwälte der Hinterbliebenen der Unfallopfer, die in dem Verfahren als Nebenkläger auftreten, haben Gutachter bestellt, ebenso die Verteidiger von Stefan L. Nach Medienberichten soll das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt unterwegs gewesen sein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Unfallort beträgt 50 Stundenkilometer. Die Anwälte von Stefan L. dürften ihr Hauptaugenmerk darauf legen, ob einige Personen oder die gesamte Gruppe der Fußgänger die Straße abseits des Zebrastreifens überquert haben und ihnen damit eine mögliche Mitverantwortung für den Unfall zugesprochen werden kann. Dieser Umstand könnte das Strafmaß beeinflussen. Die Höchststrafe bei mehrfacher schuldhafter Tötung im Straßenverkehr liegt in Italien bei 18 Jahren Gefängnis.