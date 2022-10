Stuttgarter Stadtpolitik : Streit um Tampons in Herrentoiletten

Tampons liegen in einem Tampon-Spender, der in einer Herrentoilette im Rathaus hängt. Bild: dpa

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ist gut zwei Jahre im Amt. Nach Fritz Kuhn (Grüne) wollten die Bürger einen „Mover“ im Rathaus, einen, der etwas bewegt. Kuhn brauchte drei Monate, bis er sein Thema gefunden hatte, nämlich den Brandschutz im Stuttgarter Fernsehturm.

Bei dem aus der Provinzstadt Backnang in die Landeshauptstadt remigrierten Ur-Stuttgarter Nopper dauerte die Themenfindung zwei Jahre: Tamponspender für Trans­personen auf den Herrentoiletten.

Beschluss geht auf die Grünen zurück

So etwas gibt es noch in keinem deutschen Rathaus, nur in den Universitäten Stuttgart und Bochum. Nopper postete am Mittwoch Bilder von den Tamponspendern – nicht weil der gesellschaftspolitisch konservative CDU-Politiker überzeugt davon ist, sondern weil er sich von dieser Neuerung distanzieren wollte, nachdem eine Boulevardzeitung ihn hierfür politisch haftbar machen wollte.

„Leider wurde ich überstimmt. Die Debatte zeigt, wie sich Teile der Kommunalpolitik von den wirklichen Sorgen und Nöten der großen Mehrheit der Menschen entfernt haben“, schrieb Nopper auf Instagram. 800 Kommentare und fast 3000 zustimmende Likes erntete er hierfür. „Es gab auf den OB-Kanälen noch kein Thema, mit dem wir eine solche Zustimmung bekommen haben.“

Die meisten Kommentatoren machten die Grünen für den „Schwachsinn“ verantwortlich. „Die woken People sind so verloren“, schrieb einer. Auch der CDU-Fraktionschef Alexander Kotz schimpfte über „den grünen Wahnsinn im Rathaus“. In der Tat geht der Beschluss, die Toiletten im Rathaus und „sämtliche Bürgerbüros ohne Wenn und Aber mit Tampons und Binden in Bioqualität“ auszustatten, auf die Grünen zurück.

Debatte über bisherige politische Bilanz

Die CDU-Gemeinderatsfraktion stimmte im Dezember 2021 zu, denn sie bekam im Gegenzug mehr Stellen im kommunalen Vollzugsdienst. Von einer expliziten Aufrüstung der Männertoiletten mit Tamponspendern steht nichts in dem Beschluss – sie geht offenbar auf das Engagement der Abteilung für Chancengleichheit im Rathaus zurück.

Nopper entfachte mit seinem Post auch eine Debatte über seine bisherige politische Bilanz. Der für radikale Meinungen bekannte Linkenstadtrat Luigi Pantisano unterstellte dem Ober­bürgermeister Rechtsradikalismus und empfahl ihm, künftig nur noch Bier­fässer anzustechen. Auf Instagram schrieb ein gewisser „Tuessl“ zu Noppers politischen Leistungen: „Es gibt so viele wirkliche und echte Sorgen, und so richtig sind Sie noch keine davon angegangen.“

In der Tat lernten die Stuttgarter ihren Oberbürgermeister bisher auf Terminen und vor allem über die sozialen Medien als dauerlächelnden Kümmerer kennen. Fast alle Bilder vermittelten beste Tennisplatz-Laune und die Wohligkeit der Achtzigerjahre. Was eigentlich Noppers politisches Projekt für Stuttgart ist, wissen selbst viele Beamte im Rathaus nicht. Zweimal gab es Meldungen aus dem Rathaus, die Aufsehen erregten: So berichtete die „Stuttgarter Zeitung“, dass die „First Lady“, Gudrun Weichselgartner-Nopper, viel Einfluss im Rathaus habe. Und vor einem Jahr staunten viele nicht schlecht, als Nopper seinen sozialdemokratischen Gegner im Wahlkampf, Martin Körner, zum Chefstrategen machte.