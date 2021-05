Lohn in Behindertenwerkstätten : „Euer Taschengeld brauch’ ich nicht“

Sie falten Kartonagen, setzen Kugelschreiber zusammen oder stanzen Metall: 320.000 Menschen mit Behinderung arbeiten hierzulande in speziellen Behindertenwerkstätten. Über 700 gibt es von ihnen, an fast 3000 Standorten in ganz Deutschland. Im Jahr 2019 betrug der Durchschnittsverdienst in diesen Einrichtungen 206,95 Euro im Monat. Macht einen Stundenlohn von etwa 1,50 Euro. Weil davon niemand leben kann, erhalten Menschen, die in diesen Werkstätten beschäftigt sind, zusätzliche staatliche Leistungen.

Natalia Wenzel-Warkentin (nww.), Online-Redakteur/in vom Dienst Folgen Ich folge

Der Aktivist und Youtuber Lukas Krämer aus Trier fordert nun in einer Online-Petition an den Bundesfinanzminister den Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte. Fast 70.000 Menschen unterstützen ihn dabei. „Ich habe mich wie ein Mensch zweiter Klasse gefühlt“, sagt der 27 Jahre alte Krämer, wenn er über seine fünf Jahre im DRK Sozialwerk Bernkastel-Wittlich an der Mosel berichtet.