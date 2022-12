Umstrittener Rapper : Studio in London entfernt Kanye West-Tattoos gratis

Wer es bereut, ein Kanye West-Tattoo auf dem Körper zu tragen, kann sich an ein Tattooentfernungs-Studio in London wenden. Das Team von Naama Studios bietet an, solche Tattoos kostenlos zu entfernen, nachdem der Rapper in den vergangenen Wochen wiederholt durch Hasstiraden und antisemitische Äußerungen aufgefallen ist. Unter anderem hat der Musiker, der sich inzwischen Ye nennt, auf Twitter ein Bild eines mit einem Hakenkreuz verflochtenen Davidsterns gepostet. Daraufhin ist sein Konto gesperrt worden.

Auf Instagram hat Naama Studios ein Video gepostet, das die Entfernung eines Kanye West-Tattoos zeigt. Dazu heißt es: „Wenn Sie eine Tätowierung haben, die von jemandem inspiriert wurde, den Sie bewundern – und die Person aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen gerät... bei NAAMA bieten wir eine ermutigende, einfühlsame High-Tech-Tattoo-Entfernung an. Wenn Sie eine Veränderung wollen, sind wir für Sie da.“

Nicht jeder, der ein solches Tattoo hat und es als störend empfindet, könne sich eine Entfernung leisten, wird das Unternehmen in der „Washington Post“ zitiert. Normalerweise kostet das Weglasern einer Tätowierung demnach bis zu 2000 Pfund, umgerechnet mehr als 2300 Euro. Das Studio teilte der Zeitung mit, dass sich in den vergangenen Wochen mehrere Personen gemeldet hätten, um ein Ye-Tattoo entfernen zu lassen.

Ye ist ein weit über die USA hinaus bekannter Künstler. Auf Instagram sind Hunderte von Posts unter dem Hashtag #Kanyetattoo zu finden. Zu sehen sind Songtexte, Albumcover, Zitate und Porträts des Rappers, die in Körperteile von Fans gestochen wurden.