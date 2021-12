Studie zu Suizid : Ein lebensrettender Rapsong?

Mit dem Titel „1-800-273-8255“, der Telefonnummer der Nationalen Hotline für Suizidprävention (NSPL) in den Vereinigten Staaten, soll der Rapper Logic vielen Amerikanern das Leben gerettet haben. Wie Forscher der Medizinischen Universität Wien herausfanden, stieg die Zahl von Anrufen bei der Hotline stark, als Logic den Titel im April 2017 veröffentlichte. Auch nach dem Auftritt des Rappers mit Alessia Cara und Khalid bei den MTV Video Music Awards einige Monate später und Anfang 2018 bei den Grammys regi­strierten die Mediziner mehr Anrufe Hilfesuchender.

Während die Zahl der Anrufe bei der Suizidprävention-Hotline damals um knapp sieben Prozent zunahm, ging die Zahl der Selbsttötungen um mehr als fünf Prozent zurück. Wie der Mediziner Thomas Niederkrotenthaler und die Mitautoren der jetzt in der Fachzeitschrift British Medical Journal (The BMJ) veröffentlichten Studie festhielten, registrierten die amerikanischen Gesundheitsämter in der Zeit etwa 245 weniger Suizide.



Hilfe bei Suizidgedanken



Wenn Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie – auch anonym – mit anderen Menschen über Ihre Gedanken sprechen können.



Das geht telefonisch, im Chat, per Mail oder persönlich.



Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222.

Der Anruf bei der Telefonseelsorge ist nicht nur kostenfrei, er taucht auch nicht auf der Telefonrechnung auf, ebenso nicht im Einzelverbindungsnachweis.



Ebenfalls von der Telefonseelsorge kommt das Angebot eines Hilfe-Chats. Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite der Telefonseelsorge. Den Chatraum kann man auch ohne vereinbarten Termin betreten. Sollte kein Berater frei sein, klappt es in jedem Fall mit einem gebuchten Termin.



Das dritte Angebot der Telefonseelsorge ist die Möglichkeit der E-Mail-Beratung. Auf der Seite der Telefonseelsorge melden Sie sich an und können Ihre Nachrichten schreiben und Antworten der Berater lesen. So taucht der E-Mail-Verkehr nicht in Ihren normalen Postfächern auf.



Ein lebensbejahender Nachahmungseffekt

In „1-800-273-8255“, kurz „1-800“, singt Logic über einen Jugendlichen, der wegen seiner Gefühle für einen Mitschüler den Lebensmut verliert. Nach dem Anruf bei einer Hotline für Suizidgefährdete beschließt er jedoch weiterzuleben. Der Titel wurde mehrfach ausgezeichnet, bei Youtube wurde Logics Video mehr als 430 Millionen Mal heruntergeladen. „Ich habe den Titel aufgenommen, als mir bewusst wurde, dass meine Musik eine echte Wirkung auf das Leben vieler Leute hat. Wir wollten ihnen helfen. Dass das gelungen ist, haut mich wirklich um“, sagte der 31 Jahre alte Rapper, bürgerlich Sir Robert Bryson Hall.

Die Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien verwiesen in ihrer Studie „Association of Logic’s hip hop song ‚1-800-273-8255‘ with Lifeline calls and suicides“ auf den sogenannten Werther-Effekt, das Phänomen weiterer Suizide nach der Berichterstattung über Selbsttötungen. Logics Titel belege dagegen einen lebensbejahenden Nachahmungseffekt. „Das Stück repräsentiert wahrscheinlich die nach­haltigste Message zu Suizidprävention, die es bislang in Verbindung mit einer Geschichte über Hoffnung und Genesung gibt“, heißt es in der Untersuchung.