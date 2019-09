Studie aus Amerika : Kein einzelnes „Homosexuellen-Gen“

Aktualisiert am

Eine Studie des amerikanischen Broad-Instituts widerspricht der Theorie eines einzelnen „Homosexuellen-Gens“, das die sexuelle Orientierung steuere. Wie der Genetiker Benjamin Neale bei einer Langzeituntersuchung der Daten von fast 500.000 Personen herausfand, machen Gene etwa acht bis 25 Prozent der Hingezogenheit zu gleichgeschlechtlichen Partnern aus. Den Rest bestimmten umgebungsbedingte Faktoren wie Hormone im Mutterleib und soziale Einflüsse. „Homosexualität ist eine natürliche und normale Variation der Spezies. Unsere Ergebnisse stützen unter anderem die These, dass wir keine Konversionstherapien entwickeln sollten“, sagte Neale.

Für die Studie, die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde, hatten der Genetiker und sein Team am Broad Institute in Cambridge (Massachusetts) die Daten der britischen Gesundheitsstudie UK Biobank und Aufzeichnungen des amerikanischen Biotechnologieunternehmens 23andMe zu Fragen wie „Hatten Sie schon mal Geschlechtsverkehr mit einem gleichgeschlechtlichen Partner?“ ausgewertet. Dabei entdeckten sie fünf genetische Marker, die eng mit Homosexualität verbunden waren. Wie die Wissenschaftler feststellten, waren die Testpersonen, die die Marker aufwiesen, auch offener für neue Erfahrungen wie Cannabis. Zudem litten sie häufiger unter psychischen Störungen und Depressionen.

Untersuchungen bei Zwillingen hatten schon in der Vergangenheit auf einen Zusammenhang zwischen Genen und Homosexualität gedeutet. Verschiedene Wissenschaftler berichteten seit Anfang der neunziger Jahre, Hinweise auf die Verbindung von DNA und sexueller Orientierung entdeckt zu haben. Durch Computeranalysen wurde es in den vergangenen Jahren schließlich möglich, auch größere Datensätze auszuwerten. Die aktuelle Studie der Forscher des Broad-Instituts, eines gemeinsamen Projekts für Bioinformatik von Harvard-Universität und Massachusetts Institute of Technology (MIT), gilt als bislang größte ihrer Art.

Die amerikanische Allianz von Schwulen und Lesben gegen Diffamierung (Glaad) nahm die Studie zum Anlass, die Gleichstellung von Homosexuellen zu fordern. „Die Untersuchung zeigt, dass es ein natürlicher Teil des menschlichen Lebens ist, schwul oder lesbisch zu sein. Die Identität von Homosexuellen kann nicht länger in Frage gestellt werden“, teilte Glaad-Sprecher Zeke Stokes mit.