Studie in den USA : Immer mehr Amerikaner gehören zur LGBTQ-Community

Die Zahl nicht-heterosexueller Amerikaner hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gallup gaben mehr als sieben Prozent der befragten Erwachsenen an, bisexuell, homosexuell, transgender oder auf andere Art queer zu sein. Im Jahr 2012 hatten sich lediglich 3,5 Prozent der Befragten zu einer geschlechtlichen Identität jenseits der Heterosexualität bekannt. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie gehörten Amerikaner der Generation Z besonders häufig der LGBTQ-Community an. Mehr als 20 Prozent der Gruppe der 18 bis 25 Jahre alten Amerikaner gaben an, nicht traditionell heterosexuell zu leben. Bei den Befragten im Alter von 26 bis 41 Jahren waren es etwa zehn Prozent. In der Gruppe der Baby-Boomer, 58 bis 76 Jahre alt, identifizierten sich knapp drei Prozent als schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender.

Insgesamt gaben fast zwei von drei der nicht-heterosexuellen Amerikaner an, sich zu Männern und Frauen hingezogen zu fühlen. Bisexuelle machen damit die größte Gruppe der amerikanischen LGBTQ-Community aus. Dass der Anteil der nicht-heterosexuellen Amerikaner in der Generation Z besonders stark steigt, schreibt Gallup der zunehmenden Akzeptanz unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten und sexueller Orientierungen zu.

Während sich im Jahr 2011 lediglich 45 Prozent der Amerikaner für die gleichgeschlechtliche Ehe aussprachen, befürworten inzwischen etwa 70 Prozent die sogenannte Homo-Ehe.