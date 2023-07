Frau Nimmerfroh, wie verzweifelt sind die Mitglieder der Letzten Generation?

Das Verzweiflungsmoment hat eine zentrale Bedeutung in den Strategiepapieren der Gruppierung, auch in den Statements der Sprecherinnen und Sprecher. Wenn es aber um das operative Geschäft geht, in Meetings oder wenn Aktionen geplant werden, spielt Verzweiflung so gut wie keine Rolle.

Warum nicht?

Die Verzweiflung der Strategiepapiere ist im psychologischen Sinne keine. Verzweiflung und Angst sind situationsgebunden, man kann nicht über lange Zeit ohne ständige unmittelbare Bedrohung verzweifelt, ängstlich oder panisch sein. Sonst wird es pathologisch. Es gibt Aktivisten, die sich aus einem Verzweiflungsmoment heraus der Gruppierung angeschlossen haben. In der Regel geht es aber eher um fehlende Selbstwirksamkeit oder den Frust über zu wenig Handlungsorientierung in anderen Organisationen. Die Letzte Generation bietet viel Handlung, und ihre Aktionen lösen direkt Reaktionen aus: Medienberichte, Äußerungen von Politikern. Das erzeugt Selbstwirksamkeit und bindet an die Gruppe.