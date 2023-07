Wenn Eltern sich trennen, gibt es oft Streit darüber, mit wem und wo das Kind nun lebt. Vor allem bei binationalen Paaren kann das bis zur Kindesentführung eskalieren. Was hilft in solchen Fällen?

Tobias und Beatriz lernten sich 2014 am Rande der Fußball-WM kennen. Tobias war 28 und lebte in München, Beatriz, drei Jahre jünger, arbeitete in einer Bar in Rio de Janeiro. Gut anderthalb Jahre später hatte Tobias Beatriz überzeugt, zu ihm nach Deutschland zu ziehen. Anfang 2019 kam Sohn Joao zur Welt, der in seinem ersten Lebensjahr sehr schlecht schlief. Seine Mutter ging auf dem Zahnfleisch. Als sich das besserte, brach das Coronavirus über die Welt herein. Bea­triz fühlte sich isoliert und hatte Angst, ihre Familie über eine lange Dauer nicht wiedersehen zu können.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im November 2020 waren die Unzufriedenheit mit der Beziehung zu Tobias und die Sehnsucht nach ihrer Heimat so groß, dass sich Beatriz ein Flugticket buchte, um Weihnachten und Neujahr bei ihrer Familie zu verbringen – und um dieser endlich Joao zu zeigen. Sie wusste, dass Tobias das nicht gutheißen würde, flog daher heimlich und reagierte nach ihrer Ankunft erst einmal nicht auf seine Anrufe und seine Nachrichten. In einer schrieb er: „Wenn du mich verlassen willst, mach das. Aber Joao ist auch mein Kind. Wie kannst du uns einfach trennen?“